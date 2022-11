NÖMS Haidershofen-Schüler in Dirndl und Lederhose

Ein festlich geschmücktes Schulhaus, zünftige Live-Musik, Schüler und Lehrer in Dirndln und Lederhosen, Oktoberfest-Spiele, leckere Brezeln, eine Lebkuchenwerkstatt und vieles mehr gehören zur „Schulwiesn“ an der NÖMS Haidershofen. Dieses Highlight fand nun schon zum dritten Mal – wie immer am letzten Tag vor den Herbstferien – statt.

Unterhaltsame Aktivitäten und der Genuss von frischen Brezeln und süßen Lebkuchenherzen ließen den letzten Schultag wie im Flug vergehen. Im Rahmen dieses Festes stand auch eine würdige Feier für den langjährigen Bürgermeister und Schulobmann Manfred Schimpl auf dem Programm, der mit 1. November in den verdienten Ruhestand tritt.

Ausgestattet mit einem Schul-T-Shirt musste er zuerst einmal die Schulbank drücken und einen Wissenstest bestehen, dann bedankten sich Lehrer und Schüler bei ihm mit einem umgetexteten „Dorfkind-Lied“ und einem Rap für seine großartige Unterstützung über viele Jahre hinweg. Als besonderes Dankeschön wurde ihm von Direktorin Sieglinde Faschinger die „Ehrenschülerschaft“ der NÖMS Haidershofen verliehen, was den scheidenden Bürgermeister sichtlich rührte.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.