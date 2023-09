Von München ins Mostviertel

Oktoberfeste sind längst nicht mehr auf die bayrische Metropole beschränkt. Mittlerweile gibt es auch in der Region diverse Möglichkeiten, in Tracht eine Maß Bier und die traditionellen Weißwürste zu genießen.

So heißt es am 14. Oktober in der Remise bei der „Remisn Wiesn“ wieder „o'zapft is“. 2021 lud man erstmals zur Veranstaltung. Beginn ist um 19 Uhr. „Für die Besucherinnen und Besucher gibt es Grillhendl, Weißwüste, Brezen und viele weitere Schmankerl. Heuer gibt es auch Tische für 8 Personen zu reservieren, bei denen der Eintritt bereits inkludiert ist. Die Nachfrage ist groß, wir rechnen mit bis zu 600 Gästen. Das Fest wird super angenommen“, erklärt Kerstin Aigner von Veranstalter „mado“. Musikalisch unterhalten die „Dirndl Rocker“ und zu späterer Stunde DJ Zeus. Weitere Infos unter www.dieremise.at.

Volleyball und „Wiesn“-Feeling

Sport und „Wiesn“-Unterhaltung verknüpfen die Volleyballer vom VCA Amstetten. Seit gut zehn Jahren gibt es regelmäßig ein „Oktoberfest-Spiel“ in Amstetten, welches klassischerweise ein Bundesligaspiel der Ersten Mannschaft ist. Heuer steht das Oktoberfest am Sonntag, 8. Oktober, im Zeichen des „Tag des Volleyballs“. Ab 10 Uhr vormittags bis zum Matchbeginn der Bundesligapartie gegen UVC Holding Graz um 16.30 Uhr stehen diverse Nachwuchsspiele auf dem Programm. Mit 15 Uhr beginnt das Oktoberfest, klassisch mit Kulinarik und Deko.

„Durch den Beginn der Liga Anfang Oktober ist das ,Oktoberfest-Heimspiel' eine unserer ersten Partien vor heimischer Kulisse und sozusagen der Saisonstart in der Pölz-Halle. Mit einem attraktiven Gegner ist es immer eines der bestbesuchten Spiele der Saison“, weiß Teammanager Peter Maurer. Für das Nachmittagsspiel hofft man auch auf eine Zuschauerzahl im dreistelligen Bereich.

Volkshilfe feiert wieder im CCA Amstetten

Großer Beliebtheit erfreut sich das Volkshilfe Oktoberfest, das heuer am 11. Oktober, ab 14 Uhr, im CCA Amstetten über die Bühne geht. Veranstaltungsort ist das Cafe wir4di. Organisiert wird das Fest von der Volkshilfe, das CCA Amstetten ist Mitveranstalter. „Das Oktoberfest gibt es sicher schon länger als ein Jahrzehnt. Dazu gehören natürlich Weißwürste, Debreziner und Frankfurter. Wir haben als Volkshilfe ja jeden Monat einen gemeinsamen Nachmittag mit Programm mit vielen älteren Menschen, die gerne singen und schunkeln. Diesen einen Tag gestalten wir ein Oktoberfest“, erklärt Volkshilfe-Regionalvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig.

Dabei werden die Gäste auch immer auf ein Essen beziehungsweise ein Getränk eingeladen, um einkommensschwachen Menschen auch einen Besuch zu ermöglichen.

Auf eine langjährige Tradition blickt auch das St. Georgner Oktoberfest, ausgerichtet von der Trachtenmusikkapelle, zurück. Das Event geht am 21. Oktober bereits in seine 22. Auflage. Freilich warten auch hier Oktoberfestspezialitäten. Ab 18 Uhr spielt die Stadtmusikkapelle Altheim, um 18.30 Uhr folgt der Bieranstich und das Maßstemmen. Ab 21.30 Uhr sorgen dann die „Jungen Paldauer“ für Stimmung im Feuerwehr-Sicherheitszentrum.

Nach Winklarn kommen Weißwürste und Co. am 30. September, Veranstalter ist der Musikverein, der ab 19.30 Uhr im Gemeindesaal auch musikalisch unterhält. Gefolgt von „Hausverstond“. Der Musikverein Ulmerfeld-Hausmening-Neufurth lädt am 14. Oktober zum „Musi' Oktoberfest“ in die Wirktstatt. Einlass 19 Uhr. Und der Lions Club Neuhofen Wiege Österreichs sammelt am Freitag, 13. Oktober, ab 19 Uhr beim „Oktoberfest 4 Lions & Friends“ im Salettl des Gasthofs Potzmader in Ferschnitz Geld für den guten Zweck. „Die Muntermacher“ aus Ulmerfeld machen am 14.10. auf der Schlosswiese von 8 bis 12 Uhr ein Oktoberfest.