HLW Haag: Autorin via Teams zu Gast

Die junge Schweizer Autorin Elisa Shua Dusapin besuchte den vierten Jahrgang der HLW Haag via Teams. Die National Book Award-Preisträgerin erzählte dabei über ihre kreativen Schaffensprozesse, über sich selbst und las ein Stück aus ihrem Roman „Winter in Sokcho“ vor. Durch die Lesung und die Stimme der Autorin bekam das Werk eine viel persönlichere Wirkung bei den Schülern.

Im zweiten Teil des Workshops stand sie den Schülerinnen und Schülern Rede und Antwort, damit ein kreativer Steckbrief über die beeindruckende junge Frau erstellt werden konnte. Elisa Shua Dusapin hat koreanische und französische Wurzeln, wuchs zwischen Seoul, Paris und der Schweiz auf und lebt in der Schweiz. Sie erzählte, dass sie sich am liebsten in der Natur und in ruhiger Umgebung aufhalte, da sie eine Katzenliebhaberin sei und vom Schreiben leben könne. Möglich gemacht hat diesen Workshop die Aktion „Autor:innen hautnah“, im Rahmen dessen Live-Gespräche mit und Live-Lesungen von Autorinnen und Autoren organisiert werden. Die in ihrer Art sehr bescheidene Autorin hat in ihren jungen Jahren bereits einen großen Erfolg mit ihrem Roman „Winter in Sokcho“ erreicht. Denn wem der National Book Award verliehen wird, der hat sich einen fixen Platz auf dem Literaturmarkt erobert und wird auf Lesereisen gehen.

