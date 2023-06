Open-Air-Kino Sommerkino Ernsthofen zeigt Actionfilm Top Gun: Maverick

Das Sommerkino findet am Ortsplatz Ernsthofen statt. Foto: Ernsthofen SpeziellÖVP Ernsthofen

D as Ernsthofner Sommerkino geht am Freitag, 7. Juli, in die nächste Runde. Gezeigt wird Top Gun: Maverick, die Fortsetzung des Klassikers aus den 1980er-Jahren.

Veranstaltungsort ist der Ortsplatz Ernsthofen (bei Schlechtwetter in der Veranstaltungshalle). Einlass ist ab 20 Uhr. Der Film beginnt um ca. 21 Uhr. Der Eintritt beträgt sieben Euro inklusive eines kleinen Snacks. Für das leibliche Wohl wird unter anderem mit frischem Popcorn gesorgt. Die ÖVP Ernsthofen freut sich auf zahlreiches Erscheinen.