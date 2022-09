Die „SOKO“ ermittelte beim Gasthaus am Teich in St. Valentin

Eine Rolle übernahm auch Oli Baier (rechts), hier im Bild mit Gastronom Andreas Bauer. Foto: privat

Besondere Szenen spielten sich vor Kurzem beim Gasthaus am Teich in St. Valentin ab. Denn hier führte die TV-Serie „SOKO Linz“ an mehreren Tagen Dreharbeiten durch. Bei der Sendung handelt es sich um eine Kooperation von ORF und ZDF.

Gedreht wurde am 5. und 6. September sowie auch am 14. September. „Es war sehr spannend, dass man einmal so etwas mitbekommt. Sie waren drei volle Tage da und zwar mit einem Team von 40 Personen, mit Lkw und allem Drum und Dran, wie Umkleidekabinen, Schminke, etc.

Es war total aufregend“, schildert Andrea Großalber, die gemeinsam mit Andreas Bauer das Lokal betreibt.

Am-Teich-Teammitglieder wirkten als Statisten mit

Die Schauspieler und die gesamte Crew seien unfassbar nett gewesen. Das Am-Teich-Team habe sogar als Statisten mitwirken dürfen. „Es war faszinierend zu sehen, auf welche Details bei so einer Produktion geachtet wird. Und wie durchgetaktet das Ganze ist. Da wurde von 7 Uhr früh bis 10 Uhr am Abend durchgehend gedreht.

Benützt hat das Team die Küche, das Restaurant und die Teichanlage, allen Mitwirkenden hat es sehr viel Spaß gemacht. Und sie haben auch mehrmals betont, wie schön es bei uns ist“, erinnert sich Großalber. Zur Auswahl als Drehort kam es, da der dafür Zuständige ein Schulfreund von Andreas Bauer ist. Dieser Schulfreund erinnerte sich daran, dass Bauer ein Gasthaus betrieb, machte sich vor Ort ein Bild und schlug das Lokal vor.

„Dann haben sich das Kamerateam und die Regie ebenfalls einen Einblick verschafft und waren ebenfalls begeistert“, erzählt Großalber.

Und welche Szenen wurden nun in St. Valentin gedreht? Das darf die Gastronomin freilich nicht verraten. „Zumindest darf ich sagen, dass die beiden Hauptdarsteller Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski wie auch Oliver Baier mit dabei waren“, lässt Großalber dann doch durchklingen. Ausgestrahlt wird die neue Staffel von „SOKO Linz“ übrigens ab Februar 2023 auf ORF1.

