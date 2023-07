Haag: Nur noch Tempo 50 auf der B42

Wer in Haag auf der B42 zwischen Wiener Straße und Kreisverkehr unterwegs war, der befand sich quasi im Niemandsland. Ortstafeln gab es nur links und rechts der Bundesstraße, der rund ein Kilometer lange Straßenabschnitt selbst fiel aber nicht ins Ortsgebiet. Das ist nun seit der vergangenen Woche anders.

Die Stadt hatte nämlich ein Ansuchen an die Bezirkshauptmannschaft gestellt, dass der Straßenabschnitt zum Ortsgebiet kommt. Dafür war es notwendig, das Ortsgebiet auszuweiten und die Ortstafeln zu versetzen. Diese Änderungen nahm man in Angriff, um den Wunsch der B42-Anrainer nach einer Temporeduktion von 70 auf 50 Stundenkilometer erfüllen zu können.

In der Vorwoche wurden nun die neuen Ortstafeln aufgestellt. In Richtung Steyr wurde eine Tafel vor dem Beerenstadl errichtet, aus Steyr kommend auf der Höhe des Senker-Parkplatzes. „Wir haben ausgerechnet, dass man auf der Wegstrecke durch die Temporeduktion 21 Sekunden verliert“, appelliert Bürgermeister Lukas Michlmayr an die Autofahrer, das neue Limit auch einzuhalten.