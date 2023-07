Siedlungsgebiet Mosing hat nun eine 50-km/h-Beschränkung

„Die Bemühungen im letzten Jahr haben sich gelohnt. Wir haben das Projekt gut aufbereitet. Ein Ortsgebiet und damit eine 50er-Beschränkung in der Mosing war eine jahrelange Forderung der Anrainer. Es freut mich, dass wir es nun umsetzen konnten“, zeigt sich Bürgermeister Michael Strasser begeistert über den Erfolg. Der Ortsteil Mosing unterteilt sich entlang der L 80 in zwei Siedlungen (Mosing Nord und Mosing Süd). Entlang der L 80 war bis jetzt eine 70-Stundenkilometer-Geschwindigkeitsbegrenzung. Diese wurde jedoch regelmäßig überschritten. Mosing Süd ist sehr stark gewachsen. Neben einem Wohnhaus mit mehreren Parteien wurden mehrere Einfamilienhäuser errichtet. In den vergangenen Jahren sind daher immer mehr Kinder in dieser Siedlung dazugekommen.

Mehr Sicherheit für die Kinder

Die Bushaltestellen sind unter anderem aus diesem Grund sehr stark mit Kindern frequentiert. Eine Querung der Straße ist für die Kinder notwendig, um in die Schule zu gelangen und bei der bestehenden 70-Stundenkilometer-Beschränkung sehr gefährlich. „Durch das stetige Wachstum des Ortsteils Mosing, die bereits bestehende Infrastruktur, das große Verkehrsaufkommen und die Gefahrenstelle für Kinder war für die Gemeinde ein durchgängiges Ortsgebiet immer argumentierbar. Mit dieser Lösung schaffen wir nun mehr Verkehrssicherheit und damit eine nachhaltige Verbesserung im Sinne der Sicherheit unserer Kinder“, erklärt Bürgermeister Strasser.