Es war im August 2015, als die damaligen Landeshauptmänner von Nieder- und Oberösterreich – Erwin Pröll und Josef Pühringer – freudestrahlend den Bau einer neuen Donaubrücke verkündeten. Oberösterreich steckte damals mitten im Landtagswahlkampf, mehr als ein Wahlzuckerl war diese Ankündigung auch nicht.

Es dauerte nämlich bis zum vergangenen Donnerstag, bis die Nachfolger der beiden – Johanna Mikl-Leitner und Thomas Stelzer – verkündeten, dass man sich auf den Standort für eine zweite Mauthausner Donaubrücke geeinigt habe und die sogenannte Ostvariante umgesetzt wird (siehe ganz unten).

Gemeinden am Tag der Entscheidung informiert

In den betroffenen Gemeinden wurde die Einigung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. St. Valentins Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr (SPÖ), die als Landtagsabgeordnete die Region vertritt, ist einerseits froh, dass endlich der Standort fixiert wurde und eine neue Donaubrücke im Rahmen des Zeitplans umgesetzt wird, damit es zur Entlastung der angespannten Verkehrssituation in diesem Bereich kommt.

„Zum anderen war es die letzten Monate eher ruhig um das Thema und überraschend, dass die Gemeinden erst am Tag der Entscheidung informiert wurden. Die Gemeinden waren in die Entscheidungsfindung nicht weiter eingebunden, wodurch es leider nicht gelungen ist, ein mit allen Gemeinden abgestimmtes Projekt zu erstellen und damit die Zustimmung aller Standortgemeinden für die Auswahl der Trasse erreichen zu können“, kritisiert sie die Vorgangsweise.

„Das ist eine Schmalspurvariante, die neue Verkehrsprobleme schafft!“Ennsdorfs Bürgermeister Daniel Lachmayr

Ennsdorfs Bürgermeister Daniel Lachmayr (SPÖ) lässt kein gutes Haar an der Entscheidung: „Das ist eine Schmalspurvariante, die neue Verkehrsprobleme schafft! Es ist ganz sicher keine zukunftsfähige Lösung.“ Ein Dorn im Auge ist ihm vor allem der vierspurige Ausbau der Umfahrung, gegen den sich der Gemeinderat in einer Resolution einstimmig ausgesprochen hatte.

Man habe dem Land NÖ im Vorfeld dargelegt, dass es dringend wesentliche Verbesserungen bei der schon bestehenden Verkehrsinfrastruktur brauche. „Auf diese Bedenken ist man in keinster Weise eingegangen“, ärgert sich Lachmayr.

So müsse seiner Meinung nach die geplante Umfahrung St. Valentin-Langenhart Teil des Projekts sein und mit einer leistungsfähigen Anbindung an die Autobahn und die B1 angeschlossen werden. Außerdem brauche es den Umbau der Kreuzung Kristeiner Straße/B1, um die B309 und den Knoten Enns West leistungsfähig an die Umfahrungsstraße Ennsdorf-Enns-Asten anzuschließen.

„Beide Probleme bleiben ungelöst!“

„Durch die nun getroffene Entscheidung bleiben beide Probleme ungelöst. Es würde dazu führen, dass man zwar bis Ennsdorf eine vierspurige Straße hat, es jedoch dann in alle Richtungen zweispurig weitergeht. Da hofft man, dass sich der Verkehr dann auflöst“, erklärt Lachmayr, der die Variante entlang des Ennskanals mit einem neuen Autobahnanschluss und Einbindung der Umfahrung St. Valentin-Langenhart bevorzugt hätte.

Ein vierspuriger Ausbau der Umfahrung Pyburg-Windpassing ist für Kerstin Suchan-Mayr nicht zwingend notwendig, da „der Flaschenhals seit jeher bei der Brücke“ liege.

Dass die Umfahrung St. Valentin-Langenhart bald mit der Unterstützung des Landes NÖ umgesetzt wird, ist aber auch für sie wesentlich, „da uns die Zahlen und gerechneten Planfälle des Landes NÖ zeigen, dass diese notwendige Straße nicht nur den Verkehr in St. Valentin beeinflusst, sondern wesentliche Auswirkungen auf Ennsdorf und andere umliegende Gemeinden und die Verkehrssituation im Allgemeinen hat“. Wie auch ihr Ennsdorfer Amtskollege vermisst Suchan-Mayr die Einbeziehung des öffentlichen Verkehrs: „Hier sind noch keine Überlegungen zu erkennen.“

Unzufrieden ist auch die Bürgerinitiative Verkehr 4.0, die sich immer für die Errichtung einer neuen Brücke am Bestand ausgesprochen hatte. „Natürlich freut es uns, dass die Anbindung an die bestehende Pyburg-Umfahrung mitberücksichtigt wurde. Eine neue Straßentrasse über fruchtbares Ackerland ist nun mal vom Tisch. Doch warum eine neue zweite Brücke und den vierspurigen Ausbau der Pyburgumfahrung? Neue Verkehrswege ziehen neuen Verkehr an. Das weiß man“, erklärt Sprecher Martin Fenkhuber.

Land will Gemeinden bei Planung miteinbeziehen

Rudolf Divinzenz, ÖVP-Bürgermeister von St. Pantaleon-Erla, erfuhr von der Einigung der beiden Länder erst mit Verspätung. Er urlaubte ohne Handyempfang auf einer Kärntner Almhütte. Zur neuen Situation und wie man in der Gemeinde dazu steht, möchte er daher noch nichts sagen. Einziger Kommentar: „Es wird einen Austausch mit allen Fraktionen geben, wie man mit der Entscheidung umgeht. Die im Vorjahr verabschiedete Resolution ist aber heute noch verbindlich.“

Die Kritik aus dem Westwinkel dürfte beim Land NÖ nicht ungehört geblieben sein. Am Montag erklärte Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko, dass er den NÖ Straßendienst beauftragt habe, im Rahmen des Planungsprozesses einen quartalsweisen „Planungs-Jour-Fixe“ mit den betroffenen Gemeinden abzuhalten.

„Wir wollen die Planung der neuen Donaubrücke in enger Abstimmung mit der Region abwickeln. Je mehr offene Fragen in der Planung erörtert werden können, umso höher ist die Chance für einen raschen Ablauf der Bewilligungsverfahren für die neue Brücke“, sagt Schleritzko. Zudem würden die Bürger in Ennsdorf und St. Pantaleon-Erla demnächst einen Postwurf mit einer Information und Ansprechstelle des NÖ Straßendienstes erhalten.

