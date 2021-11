Tredsportart Paddel steht in Haag in den Startlöchern

In Spanien ist Paddel-Tennis ein Trendsport. In Österreich ist das Spiel mit den kurzen Schlägern und dem Glaskäfig rund um das 10 mal 20 Meter große Spielfeld aber noch nicht sehr bekannt. Dass sich das künftig ändert, dafür wollen Lukas Scherzenlehner und Stefan Gassner sorgen.

Der bisher einzige Paddel-Court des Bezirks Amstetten steht in Biberbach. Dass sie dort oft keinen Platz bekamen, weil die Anlage gut frequentiert ist, veranlasste die beiden, selbst aktiv zu werden. In reiner Privatinitiative errichten sie deshalb um rund 120.000 Euro am Grundstück neben dem Funcourt und gegenüber dem Tennisplatz zwei Courts. „Diese Woche werden sie fertig. Solange der Platz nicht gefroren ist, kann man auch im Winter spielen“, erklärt Cleen Energy-CEO Scherzenlehner. Nächste oder übernächste Woche folgt dann noch das Flutlicht. Aufgestellt werden auch Automaten, bei denen man Schläger und Bälle ausborgen kann. Eine eigene Ausrüstung – abgesehen von Tennis- oder Sportschuhen – braucht man also nicht.

Buchen kann man die Plätze über ein Onlinebuchungssystem unter www.paddel.at, bis Ende des Jahres werden auch noch verbilligte Mitgliedschaften angeboten. So richtig starten wird der Paddel-Spaß aber wohl erst nächstes Jahr. „Die offizielle Eröffnung werden wir erst im Frühjahr machen. Dann wird es auch Aktionen geben, mit denen wir Mitglieder suchen. Das heurige Jahr ist dafür vorbei. Jetzt werden wir selber spielen“, grinst Scherzenlehner.