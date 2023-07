Volksschule Langenhart bekommt ab Herbst eine Ganztagsschule

Beim Bestandsobjekt wurde das Dach generalsaniert. Es entstehen unter anderem fünf zusätzliche Klassenräume, sechs zusätzliche Gruppenräume, ein überdachter und barrierefreier Übergang zum Turnsaal, eine Innenhofterrasse und ein neuer Fahrradabstellplatz vor der Schule. Der Schulhof wird mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Die Einrichtung wird auf den neuesten Stand der Technik gebracht und entspricht der modernen Pädagogik.

Ganztagsschule startet mit vier Gruppen

Die Volksschule startet im Schuljahr 2023/24 mit einer Ganztagsschule in getrennter Abfolge mit vier Gruppen. Mit einem gemeinsamen Mittagessen, das vom Gasthof Pillgrab geliefert wird, beginnt der Freizeitteil der ganztägigen Schulform. Danach stehen Lern- und Freizeiteinheiten am Programm. In der Freizeit werden die Kinder vom Verein ISK-Institut für Soziale Kompetenz aus Linz betreut, in der Lernzeit von Pädagogen. Die Finanzierung der Betreuungskosten erfolgt durch die Gemeinde. Geplant ist auch, dass Vereine in der Ganztagsschule Workshops abhalten. Die Beiträge für die Familien sind sozial gestaffelt. 66 Kinder sind bereits angemeldet.

Topmodernes Schulumfeld

„Positiv ist die enge Vernetzung von Eltern, Lehrern, Freizeitpädagogen und der Schulleitung. So können die pädagogischen Leitvorstellungen von allen Beteiligten umgesetzt werden. Wir wollen die Kinder mit Werkzeugen ausstatten, die sie für ihr Leben brauchen. Mit den Mottos 'Life is better together' und 'Fit für die Zukunft' können die Werte der Volksschule zusammengefasst werden“, erklärt VS-Direktorin Barbara Aschauer. Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr und die zuständige Stadträtin Andrea Prohaska freuen sich, dass mit den neuen Räumlichkeiten und dem Angebot der Ganztagsschule der Kinderbildungsbereich in St. Valentin noch weiter verbessert wird und den Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Schülerinnen und Schülern ab dem neuen Schuljahr ein topmodernes Schulumfeld geboten wird.

Schulassistenten unterstützen Pädagogen

Im gleichen Gebäude ist auch die Brückenschule ASO St. Valentin mit 40 Schülern aufgeteilt auf sechs Klassen untergebracht. „Die ASO hat bereits seit 2014 eine Ganztagsschule mit derzeit drei Gruppen. Die meisten Kinder besuchen die Ganztagsschule von Montag bis Freitag. Unterstützt und individuell gefördert werden sie nach einer Entspannungsphase und anschließendem Mittagessen in den Lernstunden von Sonderpädagogen. Freizeitpädagogen des Familienland NÖ gestalten die Freizeitphasen abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder”, sagt Direktorin Karin Knogler. Die Stadtgemeinde kommt für die Personalkosten auf und unterstützt die ASO und VS im regulären Schulbetrieb mit Assistenzkräften, die eine wertvolle Unterstützung der Pädagogen sind. In der Volksschule sind drei Schulassistenten tätig. Diese helfen auch bei der Essensausgabe in der Ganztagsschule. In der Brückenschule stehen vier Schulassistenten zur Verfügung.