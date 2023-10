„Wie ein Autofriedhof“

„Ich pendle mit einem Kollegen immer nach Linz und stelle beim Park and Drive bei der A1 oft mein Auto ab. Zurzeit glaubt man, das ist ein Autofriedhof, und es wird nichts dagegen getan“, schildert ein Wolfsbacher die aktuelle Situation beim Park and Drive. Er habe auch die Polizei mehrmals auf die vielen Fahrzeuge hingewiesen. Außerdem würde es immer wieder zu nächtlichen Treffen am Parkplatz kommen. „In einem Bus hat einmal jemand gekocht, anscheinend werden hier Partys gefeiert. Ich fürchte, dass mein Auto, wenn es über die Nacht dort stehen bleibt, ebenfalls einmal ausgeschlachtet wird. Manche schlafen auch hier, es macht ganz einfach kein schönes Bild. Das ist ein Park and Drive und sollte keine Übernachtungsmöglichkeit sein“, sorgt sich der Mann.

Seitens der Polizei habe man bezüglich der verlassenen Autos auf die Bezirkshauptmannschaft verwiesen. Diese habe die Fahrzeuge sichergestellt. Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer erklärt: „Autos müssen nach Unfällen an einen sicheren Ort in der Nähe gebracht werden, etwa auf diese Anlage. Dann müssen wir mit einem Verfahren die Eigentümer ermitteln. Das dauert und erst wenn kein Eigentümer ermittelt werden kann, ist es möglich, das Fahrzeug weiter abzutransportieren und weiter auszuschlachten oder zum Beispiel der Feuerwehr für Übungszwecke zu übergeben.“

Davon, dass Leute auf der Anlage auch übernachten, habe sie noch nicht erfahren. „Da werden wir uns mit der Polizei in Verbindung setzen und das aufklären.“