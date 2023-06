Musikverein Erla reiste zu befreundetem Musikverein nach Belgien

Die beiden Vereine verbindet eine lange Freundschaft, die durch regelmäßige Besuche und gemeinsame Konzerte gepflegt wird. Anlässlich des Jubiläums gab der Musikverein Erla zwei Festkonzerte in Belgien, von denen das letzte gemeinsam mit den belgischen Musikfreunden gestaltet wurde. Das Publikum war begeistert von der musikalischen Qualität und Vielfalt der beiden Orchester und dankte mit „Standing Ovations“ und lang anhaltendem Applaus.

Pflege von Musikpartnerschaften hat großen Stellenwert

Roman Kosta, der Bürgermeister von St. Pantaleon-Erla, und sein Amtskollege aus Orp-Jauche würdigten in ihren Ansprachen die Bedeutung der Musik für die Völkerverständigung und die kulturelle Bereicherung. Die Pflege von Musikpartnerschaften über Landesgrenzen hinweg hat für beide Musikvereine einen hohen Stellenwert. Bei einem gemeinsamen Festessen feierten die Musikerinnen und Musiker ihre Freundschaft, und man ließ die Feierlichkeiten bei einem gemeinsamen Tanzabend ausklingen.

Besuch des Atomiums

Neben den musikalischen Aktivitäten standen auch kulturelle Highlights auf dem Programm der Reisegruppe. So besuchten sie die Stadt Köln und bewunderten den berühmten Dom, den Heinzelmännchenbrunnen, das Rathaus und den Fischmarkt. Eine Rheinschifffahrt bot einen anderen Blick auf die Stadt. Ebenso beeindruckend war der Besuch des Atomiums in Brüssel sowie der Besuch der historischen Altstadt. Die Mitglieder des Musikvereins Erla sind voller schöner Erinnerungen an die erlebnisreiche Reise und freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen mit ihren belgischen Freunden in Erla.