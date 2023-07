Zahnarzt Gerald Hiebl tritt wohlverdienten Ruhestand an

Gerhard Hiebl stand an drei Behandlungseinheiten mit seinem Team von drei Assistentinnen den Patientinnen und Patienten zur Verfügung. „Ich möchte mich im Namen der gesamten Gemeinde Haidershofen bei Dr. Hiebl bedanken. Er hat mit seiner Praxis wesentlich zum Wohlbefinden der Bevölkerung in unserer Gemeinde beigetragen. Auch wenn ein Besuch nicht immer erfreulich und manchmal vielleicht sogar schmerzhaft ist, ist es dennoch von enormer Bedeutung, dass man in der Gemeinde einen Zahnarzt hat. Dr. Hiebl hat die Praxis immer sehr gut geführt. Seine Patientinnen und Patienten waren froh, dass durch ihn die zahnärztliche Versorgung in der näheren Umgebung gesichert war“, bedankt sich Bürgermeister Michael Strasser (ÖVP) für das Engagement.

Nachfolge gesucht

Die Ordination erstreckt sich auf 180 Quadratmeter und steht direkt im Ortsgebiet Haidershofen zur Vermietung frei. Eine Rezeption, ein Warteraum, drei Behandlungsräume, ein Besprechungszimmer, ein Röntgenraum, ein kleinerer Lagerraum mit Sterilisator und ein Aufenthaltsraum befinden sich im Erdgeschoß. Die gesamte Einrichtung kann übernommen werden. Ein Büro, ein Umkleideraum, ein Lagerraum und die Haustechnik befinden sich im Keller. Vor dem Haus gibt es sieben Parkplätze und entlang der Straße stehen weitere Stellplätze zur Verfügung. „Die Ordination bietet beste Voraussetzungen für den Einstieg in das Berufsleben. Neben der gesamten vorhandenen Infrastruktur hat die Ordination ein sehr großes Einzugsgebiet – die gesamte Stadt Steyr, Kronstorf, Ernsthofen, Haidershofen und Behamberg. Für die Möglichkeit, dass die Ordination so übergeben werden kann, möchte ich mich bei der Familie Hiebl von ganzem Herzen bedanken. Wir sind als Gemeinde gerne bereit, eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger bei der Übernahme zu unterstützen, und daher würden wir uns über Initiativbewerbungen auf der Gemeinde freuen“, erklärt Strasser.