„Centerfield“ rockt in Haag

Das Beste aus drei Jahrzenten Rockmusik - oder ein Best-of von Steppenwolf, Black Sabbath, Pink Floyd, Deep Purple, Lynyrd Skynyrd und vielen anderen Welt-Bands mehr. Mit zahlreichen Nummer-1-Hits dieser Gruppen im Gepäck wird die Cover-Band „Centerfield“ am Mittwoch, 12. Juli (20.15 Uhr), die Theatersommerbühne rocken.

Die Musiker von Centerfield blicken auf 30 Jahre Musikerfahrung mit verschiedenen Bands zurück. In dieser Formation tourt die fünfköpfige Band, die vor Kurzem mit einer weiblichen Stimme erweitert wurde, seit gut zehn Jahren durchs Land und covert das Beste, was die internationale Rockmusik-Szene zu bieten hat. „Wir haben aus dem umfangreichen Repertoire unsere Lieblingsleckerbissen ausgewählt und servieren diese unserem Publikum authentisch, pur und unverfälscht“, verspricht die Band. Und so dürfen sich die Besucher auf Songs wie „Another Brick in the Wall“, „Cocaine“, „Gimme all your Loving“, „Smoke on the water“, „Born to be wild“ oder „Paranoid“ freuen.

Karten für das Konzert sind bereits im Büro des Haager Theatersommers unter 07434/44600 beziehungsweise per E-Mail (reservierung@theatersommer.at) erhältlich. Ebenso können Karten über die Homepage www.theatersommer.at bezogen werden.

Veranstaltet wird das Konzert von der HaagKultur GmbH. „Nachdem die Schülerinnen und Schüler der Musikhauptschule, Rocky & Friends, die Musikschule Fröhlich sowie die Quetschwork-Family heuer auf der Bühne auftreten werden, freuen wir uns, mit Centerfield ebenfalls wieder einen lokalen Bezug – eines der Band-Mitglieder ist Haager – zu haben. Damit machen wir die Theatersommerbühne für noch mehr lokale Künstlerinnen und Künstler zugänglich. Zudem gibt es auch heuer wieder die Kooperation mit der Pfarre, die die Bühne für zwei Veranstaltungen nutzen wird“, freut sich HaagKultur-Geschäftsführer Gerhard Stubauer.

