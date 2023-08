Katharina Straßer in Haag: Mehr als nur Popmusik aus Österreich

Wer schon in allen Disziplinen - vom Musical bis zum Kabarett, vom Theater über Film und Fernsehen – geglänzt hat, zudem Nestroy-Preisträgerin ist, darf gewiss als Ausnahmekönnerin bezeichnet werden. Und so erlebt man die oftmals als Volksschauspielerin bezeichnete Katharina Straßer bei ihrem Auftritt auf der Theaterbühne Haag.

Es gibt viel Musik zu hören, Songs aus dem Archiv der österreichischen Musikgeschichte und dazu erzählt sie nicht nur die Entwicklung des Austropops, sondern Anekdoten aus ihrem Leben. Sie erinnert so ganz nebenbei, wie sie zu dieser Revue gekommen ist. Es sind Perlen der 1970er - und 1980er- Jahre, wo der Austropop seine Glanzzeit hinlegte. Aufgegriffen werden dabei auch Erlebnisse ihrer Eltern und welche Gedankengänge sie bei so manchem Lied hatte. Unterhaltsam und locker erzählt sie, wie ihr Vater ihre Mutter das erste Mal sah, nämlich bei „Zwickt´s mi“ oder dass in ihrem Geburtsjahr „Fürstenfeld“ auf Platz eins der Hitparade stand und Opus mit „Live is Life“ einen internationalen Bestseller landete. Mit Songs wie „Kalt und kälter“ von STS, „Ausgeliefert“ von Hansi Dujmic oder „Bussi Baby“ von Wanda ehrt Straßer auch ihre Lieblingsinterpreten.

In der sehr persönlich gestrickten Revue, die einem roten Faden gleicht, kommt auch der Humor nicht zu kurz. Bei der Zeitreise durch die Geschichte der Popmusik aus Österreich wird einem klar, welch wunderbare Songs in den fünf Dekaden abgeliefert wurden. Funkelndes Lichtermeer und standing ovations.