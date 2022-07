Satirische Delikatessen in Haag

Werbung

„Die Zeiten für Satire sind immer gut. Sie stirbt nicht, solange der Mensch menschelt.“ Dieses Zitat von Gerhard Polt könnte auch von Thomas Stipsits stammen. Am Mittwochabend begeisterte er mit seinem „Best of“-Programm im restlos ausverkauften Haager Theater.

Mit „Stinatzer Delikatessen“, so der Untertitel des Programms, hat der Kabarettist die seinem Publikum liebsten Eigenschaften beibehalten: Pointen, Pointen und noch einmal Pointen. Man könnte den Abend, im besten Sinne des Wortes, als fulminante Werkschau betiteln. Inhaltlich ist das Programm eine abwechslungsreiche Reise durch das irre Universum des Obersteirers mit Stinatzer Wurzeln.

So lässt sich Stipsits scheinbar mühelos von Thema zu Thema treiben, landet mal bei der Politik, dann bei der Gesellschaft. In seiner bewundernswerten Wandlungsfähigkeit nimmt er österreichische Charaktere aufs Korn, die feinst überzeichnet und mit Augenzwinkern quasi aufgerollt werden. Nebenbei liefert er ein raffiniertes Liederprogramm und beweist als Stimmenimitator höchstes Können.

Besonders reizt es ihn, mit dem Publikum zu scherzen. So wird jede Möglichkeit aufgegriffen, die er im Publikum wahrnimmt. Es ist ein lauer Sommerabend mit heißer Situationskomik, wo Selbstironie und Insider-Anekdoten nicht zu kurz kommen. Selten so gut unterhalten worden und selten so gelacht. Ein Abend voller satirischer Delikatessen. Standing ovations.

