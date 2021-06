„Das Wichtigste ist, dass wir einheitlich in der Gesamtheit gegen die Jetski-Strecke sind. Ich verstehe nicht, warum man derartige Projekte immer in das letzte Eck von Niederösterreich schiebt. In Wien gibt es so etwas nicht, in Linz nicht, aber hier bei uns. Wir sind also zu 100 Prozent gegen das Projekt. Ob die SPÖ da jetzt eine eigene Petition gestartet hat, oder nicht, das ist mir egal. Wichtig ist, dass wir was tun.“