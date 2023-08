„querfödein“-Konzert beim Pfarrfest St. Johann ein voller Erfolg

Geplant war es eigentlich am Kirchenvorplatz, doch aufgrund der unsicheren Wetterlage wurde das Konzert der Chors „querfödein“ am 29. Juli gleich in die Pfarrkirche von St. Johann verlegt. Das Programm war vielversprechend und abwechslungsreich, immer wieder traten die Themen Liebe, Frieden, Umweltschutz und Menschlichkeit in den Fokus. Die 34 Sängerinnen und Sänger unter der umsichtigen Leitung von Margit Tempelmayr wurden von zwei Musikern unterstützt, die den Liedern zusätzlich besonderen Charme verliehen: Matthias Peham spielte am Schlagzeug, Jürgen Aigner musizierte auf Gitarre und E-Bass. Im Programm fanden sich unter anderem Lieder wie „Ehrenwort“ oder „Blindes Vertrauen“ von den Fäschtbänklern, wobei Manfred Wagner als Solist glänzen konnte. Vertreten waren auch Songs aus den 60er-Jahren wie „Yesterday“ bis herauf in die 90er mit „Live Is Life“ oder „Killing me softly“. Fehlen durften auch nicht Sommerhits wie „Sitting in the summersun"; Anita Haslinger sowie Karin Haider sangen gekonnt die Soli. Und auch „Un poquito cantas" vermochte so richtig Schwung ins Konzertgeschehen zu bringen, zudem konnte Roswitha Hofbauer besonders mit „Stand by me" gefallen.

Während des „Earth Songs“ von Michael Jackson präsentierten Kinder von Mitwirkenden selbst gebastelte und bemalte Fahnen zum Thema „4 Elemente". Die vielen Zuhörer honorierten die gelungenen Darbietungen des Chors und auch der Kinder mit viel Beifall. Vor und nach dem Konzert haben Mitarbeiter der Pfarre St. Johann im Rahmen des Pfarrfestes unter Anleitung von Hans Lahmer Kulinarisches angeboten, was besonders gut angenommen wurde. „Ich freue mich wirklich über die vielen positiven Rückmeldungen und möchte die großartige Leistung des Chors würdigen, der mit viel Leidenschaft, Können und Energie am Singen war, was sich offensichtlich auch im Publikum erspüren ließ“, stellt Chorleiterin Margit Tempelmayr resümierend fest. Nun wartet bereits das nächste große Projekt auf den voll motivierten Chor, wird doch im März 2024 gemeinsam mit dem Vokalensemble Biberbach das Musical „Wie im Himmel" in Waidhofen/Ybbs und Haag zur Aufführung gelangen.