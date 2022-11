23 Verletzte durch Reizgas auf Halloweenparty im Bezirk Amstetten .

Eine Halloween-Party in Mühlrading in der Gemeinde Ernsthofen lief in der Nacht von Montag auf Dienstag völlig aus dem Ruder. Gegen 0.50 Uhr setzte eine Person im Innenraum der voll besetzten Sporthalle Reizgas frei, worauf die Veranstalter und die Security das Gebäude sofort räumten. Als die Polizei eintraf, befanden sich auf dem kleinen Vorplatz der Halle rund 1.000 Personen.