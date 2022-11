25 Verletzte durch Reizgas auf Halloweenparty in Ernsthofen

Eine Halloween-Party in Mühlrading lief in der Nacht von Montag auf Dienstag völlig aus dem Ruder. Gegen 0.50 Uhr setzte eine Person im Innenraum der voll besetzten Stockschützenhalle Reizgas frei, worauf die Veranstalter und die Securitys das Gebäude sofort räumten. Als die Polizei eintraf, befanden sich auf dem kleinen Vorplatz der Halle rund 1.000 Personen.

Da viele stark alkoholisiert waren, war die Situation chaotisch und die Beamten forderten Verstärkung an. Mehrere Verletzte liefen den Einsatzkräften entgegen, andere lagen mit Atembeschwerden und massiven Augenreizungen am Boden. Weil die Situation zu eskalieren drohte, begann die Polizei, mit Unterstützung der freiwilligen Feuerwehr Ernsthofen, die inzwischen mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen vor Ort war, mit der Räumung.

Per Megafon wurde eine Wegweisung ausgesprochen und auch mühsam durchgesetzt. Der Platz leerte sich langsam, zwischen drei Gästen kam es dabei allerdings noch zu einer Rauferei und gegenseitiger Körperverletzung. Sie wurden angezeigt. Die Einsatzkräfte richteten vor Ort einen Sammelplatz ein. Vier Notarztteams und zwölf Rettungswagenteams aus Niederösterreich und Oberösterreich bemühten sich um die insgesamt 23 Verletzten. Anschließend wurden diese in die umliegenden Krankenhäuser Amstetten, Steyr, Waidhofen an der Ybbs und Linz (Barmherzige Schwestern) gebracht. Zwei weitere Partygäste waren bereits zuhause, als sie Beschwerden verspürten. Sie wurden ebenfalls ins Spital transportiert. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.

Bei Erstbefragungen vor Ort konnte die Polizei eine Verdächtige ausforschen, die noch am Dienstag die Tat gestand. Sie gab an, im Zuge einer Auseinandersetzung den Pfefferspray gezückt und irrtümlich ausgelöst zu haben.

