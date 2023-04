Schüler begrünten Lärmschutzwall in Ennsdorf

Jedes Kind pflanzte seinen eigenen Baum. Foto: privat

Noch rechtzeitig vor Frühlingsbeginn wurde der neue Lärmschutzdamm in der Nähe der Kleingartensiedlung entlang der Eisenbahn in Ennsdorf mit heimischen Bäumen und Sträucher bepflanzt. Auch eine Volksschulklasse hatte sich die Zeit genommen und war ausgerückt, um tatkräftig mitzuhelfen. So konnte jedes Kind seinen eigenen Baum pflanzen oder sogar mehrere. Der Erfolg kann sich sehen lassen.

Die Errichtung des neuen Lärmschutzdamms samt Aufforstung war eine Idee des geschäftsführenden Gemeinderats Thomas Wahl. Der Damm schirmt nun die Wohnhäuser vom Möwenweg gegen den Eisenbahnlärm ab. „In Zukunft sollen noch mehr Abschnitte neben den Lärmquellen in Ennsdorf wie zum Beispiel der Eisenbahn einen Erddamm samt Bepflanzung erhalten“, erklärt Wahl.

