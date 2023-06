Feuerbrand stellt derzeit keine große Gefahr für heimische Bäume dar

Feuerbrand wird durch das hochinfektiöse und schwer zu bekämpfende Bakterium „Erwinia amylovora“ verursacht. Die Krankheit befällt zehn Wirtspflanzen, unter anderem Birnbäume, Apfelbäume, Quitten, Weißdorn, Rotdorn und Mispel und stellt eine ernstzunehmende Bedrohung für das Kernobst in Intensivobstanlagen, auf bäuerlichen Streuobstwiesen, in Hausgärten, aber auch für Zierpflanzen auf öffentlichen Grünanlagen und in Baumschulen dar. Typische Merkmale sind braune oder schwarze, verbrannt aussehende Pflanzenteile, eine hakenförmige Verkrümmung junger Triebe und der sehr selten sichtbare Bakterienschleim. Die Erkrankung verläuft bei warmer und feuchter Witterung sehr schnell und mit großer Intensität. Die Übertragung des Erregers erfolgt während der Vegetationsperiode durch Insekten, Wind und Regen, über größere Distanzen auch durch Zugvögel und den Pflanzenverkehr.

Typische Merkmale des Feuerbrands sind braune oder schwarze, verbrannt aussehende Pflanzenteile. Foto: APSD NÖ

Befallenes Pflanzenmaterial wird vernichtet

Für die Gesundheit des Menschen oder von Tieren besteht keine Gefahr. Wegen der Gefährlichkeit für bestimmte Gehölze ist der Feuerbrand in Niederösterreich meldepflichtig. „Nach dem Katastrophenjahr 2007 nimmt die Krankheit immer mehr ab. Wir versuchen, zum Wohle der Obstbauern, der Baumschulen und des Landschaftsbildes die Bekämpfungsmaßnahmen aufrechtzuerhalten“, erklärt Christian Kornherr vom Amtlichen Pflanzenschutzdienst Niederösterreich. Bei Obstbäumen wird versucht, das befallene Pflanzenmaterial abzuschneiden und zu vernichten, um den Baum zu retten. Zierbäume werden ganz verbrannt. „In der Vergangenheit konnten mit Sondergenehmigung Antibiotika eingesetzt werden. Eine Spritzbehandlung mit anderen Bakterien, die den Platz des Schadbakteriums einnehmen, ist nur mäßig wirksam, da sie der Regen abwaschen kann“, sagt Kornherr.

Verwechslung mit Pilzkrankheit Monilia

In jeder niederösterreichischen Gemeinde gibt es einen Feuerbrandbeauftragten, der bei Verdacht einen Feuerbrandsachverständigen des Landes NÖ hinzuzieht. Dieser schickt, wenn die Erkrankung nicht klar ist, Probeentnahmen an die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES). So können Verwechslungen wie mit der Pilzkrankheit Monilia, die häufig Marillen, Äpfel und Birnen befällt, oder der Birnentriebwespe vermieden werden. „Missverständnisse gab es auch schon in den Gemeinden, da Feuerbrandbeauftragte mit Brandschutzbeauftragten verwechselt wurden“, berichtet Kornherr.

Grenzflüsse zu Oberösterreich als natürliche Barrieren

Gerade Grenzregionen zu anderen Bundesländern bergen ein erhöhtes Infektionspotenzial. In Oberösterreich beispielsweise ist der Feuerbrand nicht melde- und rodepflichtig. „Wir hatten auch schon Fälle entlang der tschechischen Grenze, weshalb wir mit den Behörden dort sprechen mussten“, berichtet Kornherr. In St. Valentin ist Bauhofleiter Eduard Etzelsdorfer Feuerbrandbeauftragter. Die Stadtgärtner Brigitte Ströbitzer aus St. Valentin und Jürgen Offenberger aus Stadt Haag stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Von der Krankheit geht derzeit keine Gefahr aus. „Es gab in den vergangenen Jahren schon einige Fälle. Voriges Jahr hatten wir einen Fall, aber heuer noch gar keinen“, meint er. Möglicherweise fungieren die Grenzflüsse Donau und Enns als natürliche Barrieren.