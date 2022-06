St. Valentin: Debatte um „Community Nurse“ läuft

Werbung

Der ÖAAB St. Valentin fordert erneut die Umsetzung einer „Community Nurse“. Bei diesem EU-finanzierten Projekt sollen ältere Menschen durch eine diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson bei Gesundheitsfragen unterstützt werden. Ziel ist etwa eine höhere Gesundheitskompetenz, Kernelement sind auch Hausbesuche. Kritik äußert Christoph Krondorfer vom ÖAAB daran, dass Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr in der NÖN im März „keinen Bedarf“ gesehen habe. Die SPÖ St. Valentin aber gleichzeitig für das neue Pflegeprogramm der SPÖ Niederösterreich werbe. Darin sei nämlich eben auch die Forderung nach dem Ausbau von mit EU-Mitteln finanzierten „Community Nurses“ zu finden. „Hier stellt sich die Frage, ob sich die Situation in St. Valentin innerhalb von zwei Monaten derartig verschlechtert hat, oder ob hier parteipolitische Taktik auf dem Rücken der St. Valentiner Bevölkerung betrieben wird“, sagt Kronsdorfer.

Bürgermeisterin Suchan-Mayr betont, dass die SPÖ Niederösterreich diesen Punkt im Programm habe, da eine „Community Nurse“ für viele Gemeinden sicher sinnvoll sei. „Wir in St. Valentin sind aber in der Sozialabteilung sehr gut aufgestellt und können bei Anfragen sehr gut unterstützen. Hier gibt es bereits eine zentrale Anlaufstelle, die in anderen Gemeinden vielleicht fehlt“, reagiert die Bürgermeisterin. Fraglich sei auch die künftige Finanzierung. Denn derzeit handle es sich nur um eine Anschubfinanzierung, wie sich die Situation in einigen Jahren entwickle, könne man nicht einschätzen.

