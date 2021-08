Die besten Pflüger Österreichs kämpften am Samstag in Egelsee bei Pyhra beim Landjugend Bundesentscheid Pflügen in den Kategorien Beetpflug und Drehpflug um den Sieg und die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2022 in Russland. Es geht hierbei nicht um Schnelligkeit, sondern um das zentimetergenaue Arbeiten mit dem Traktor, das mit Punkten bewertet wird.

Stark vertreten für Niederösterreich waren dabei die Pflüger aus Haag, die – angefeuert von einem aus Landjugendmitgliedern bestehenden Fanclub – Topplatzierungen erreichten. Allen voran Leopold Aichberger, der in der Kategorie Drehpflug wieder sein Können unter Beweis stellen konnte und sich den Sieg sicherte. Obwohl sich Aichberger bereits 2019 für die Weltmeisterschaft in Russland qualifiziert hatte, musste er dies aufgrund des Reglements der Landjugend erneut tun, was ihm eindrucksvoll gelang. Auf Platz zwei landete mit Jakob Metz ebenfalls ein Haager. Der dritte Haager im Bunde, Sebastian Witzlinger, belegte Platz fünf. Den Titel des besten Newcomers im Drehpflug holte Jakob Metz, der gemeinsam mit Leopold Aichberger auch den Mannschaftssieg einheimste.

In der Kategorie Beetpflug war die Haager Landjugend mit zwei Teilnehmern vertreten. Johannes Hagler belegte den 10. Platz, David Windischhofer landete auf Rang 11. Gemeinsam mit dem niederösterreichischen Teilnehmer Mario Schildendorfer sicherten sie sich in der Mannschaft Platz 2.