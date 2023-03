Sonnenstromproduktion: Haidershofen im absoluten Spitzenfeld

Immer mehr Gemeinden setzen derzeit auf den Ausbau von Photovoltaikanlagen. In Haidershofen hat man die Wichtigkeit von Sonnenstrom schon vor Jahren erkannt und nimmt eine Vorreiterrolle im Bezirk ein.

Kommunale, private und vor allem Anlagen von Wirtschaftsbetrieben produzieren in der Gemeinde rund 6,4 Terrawattstunden Strom pro Jahr aus Photovoltaikanlagen. Das entspricht einer Leistung von rund 1,7 Kilowatt pro Einwohner. Eine Erhebung der Statistik Austria in Zusammenarbeit mit Photovoltaic Austria hat nun ergeben, dass Haidershofen mit einer Leistung von 1,7 Megawatt auf 1.000 Einwohner auf dem 25. Platz von 2.930 Gemeinden in ganz Österreich liegt. „Es freut mich sehr, dass Haidershofen bereits jetzt in der Sonnenstromproduktion Vorreiter ist. Mir ist bewusst, dass die Gemeinde- und Privatanlagen nur einen kleinen Teil ausmachen und daher möchte ich mich bei allen Wirtschaftstreibenden sehr herzlich bedanken, die in PV-Großanlagen investiert haben“, betont Bürgermeister Michael Strasser.

Im Bezirk Amstetten ist die Gemeinde Haidershofen Spitzenreiterin vor Wolfsbach und Weistrach. „Jede und jeder Einzelne kann mit einer privaten Anlage einen Beitrag dazu leisten, den Wert in Haidershofen zu erhöhen. Auch wir in der Gemeinde bleiben nicht stehen“, erklärt Strasser. Mit der Photovoltaikanlage am neuen Kindergarten wurde im vergangenen Jahr eine neue Anlage mit 21 kWp errichtet. Für heuer ist beim Nahversorger in Dorf an der Enns die Inbetriebnahme einer weiteren Anlage mit mindestens 40 kWp geplant. „Damit produzieren wir bereits mehr als 120 Megawattstunden Sonnenstrom pro Jahr selbst“, freut sich Strasser.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.