Von Bio-Hof zu Bio-Hof

Bei einer Wanderung von St. Georgen/Klaus nach Rehau-Waidhofen/Ybbs sollen spirituelle Wegimpulse und der Besuch bei einigen Bio-Bauernhöfen die Verwobenheit mit der Natur aufzeigen und auf die Möglichkeit eines guten Lebens für alle hinweisen. Gestartet wird am 30. September, 8.30 Uhr (Dauer bis etwa 14.30 Uhr), mit einem Pilgersegen durch Rektor Thomas Pichler in der Kreuzkapelle St. Georgen, anschließend wird die Bio-Milchwirtschaft von Martina Schörghuber besucht. Unterwegs gibt auch Familie Kornsteiner Einblick in ihren Bio-Ziegenhof. Die letzte Rast nach etwa 11 Kilometern ist am Bio-Bauernhof der Familie Huber geplant, wo mit Burgern vom Wagyu-Rind der Tag ausklingen soll. Treffpunkt ist um 8.10 Uhr beim Bildungshaus St. Benedikt, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Regionalbetreuerin Agnes Scheucher und Bio-Bauer Karl Huber sowie Margarethe Gruber werden Wegbegleiter sein. Anmeldung erforderlich unter 07477-42885.