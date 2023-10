Gesunde Volksschulen in Euratsfeld und Strengberg

31 niederösterreichische Schulen erhielten in St. Pölten die Plakette für die Auszeichnung als „Gesunde Schule“ von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) verliehen, darunter die VS Euratsfeld. Von diesen Schulen wurden 14 für bereits vier qualitätsvolle Schuljahre mit einer Plakette in Gold belohnt. Über diese Auszeichnung kann sich die VS Strengberg freuen.

Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, Nationalrat Fritz Ofenauer und Bildungsdirektor Karl Fritthum überreichten gemeinsam mit Landesstellenausschuss-Vorsitzenden der ÖGK in Niederösterreich, Robert Leitner, die Auszeichnungen.

Sie alle zeigten sich erfreut über die Erfolge des Programms, Gesundheitsförderung in den Schulalltag zu integrieren. „Wir freuen uns über das vorbildliche Engagement, die rege Teilnahme und hohe Akzeptanz aller Beteiligten. Bis dato befinden sich bereits 330 Gesunde Schulen im Netzwerk der ÖGK Niederösterreich“, betonte Robert Leitner. „Die immer höheren Teilnahmezahlen wirken sich definitiv positiv auf die Kinder, Jugendlichen und das Lehrpersonal aus und werden in allen Umfragen bestätigt: Der Gesundheitszustand verbessert sich, die Motivation steigt und damit auch der Lernerfolg.“

„Schule ist wichtiger Raum für Gesundheitsförderung“

Dies bestätigte Bildungsdirektor Karl Fritthum: „Kinder verbringen einen beträchtlichen Teil ihrer Zeit in der Schule und dementsprechend prägend ist das schulische Umfeld für sie. Schule ist daher auch ein wichtiger Raum, wenn es um Gesundheitsförderung - und hier vor allem um Bewusstseinsbildung - geht. Die Schülerinnen und Schüler werden dabei für gesundheitliche Zusammenhänge sensibilisiert und die Schule trägt damit zu einer gesunden Entwicklung der Schülerinnen und Schüler bei.“

Auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig unterstrich die Bedeutung der Initiative: „Ich möchte der Gesundheitskasse in Niederösterreich und den vielen engagierten Schulen herzlich danken, dass sie den Kindern gemeinsam die Wichtigkeit von richtiger Ernährung und Bewegung näherbringen. Mit der 'Gesunden Jause', eingestreuten Bewegungseinheiten, vielfältigem Turnangebot und zahlreichen kreativen Zusatzangeboten bringen sich die Schulen in diesem Bereich besonders engagiert ein. Das Programm gibt den jüngsten Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern ein Werkzeug für eine gute und gesunde Zukunft mit auf den Weg.“

Nationalratsabgeordneter Fritz Ofenauer fasste zusammen: „Die Schule als Lern- und Lehrort trägt wesentlich zur Persönlichkeitsentwicklung bei. Das Programm 'Gesunde Schule' leistet einen wichtigen Beitrag in der Gesundheitsbildung und unterstützt Schulen bei der Wissensvermittlung. Körperliche und mentale Gesundheit trägt zu einem zufriedenen Leben bei, erhöht die Leistungsfähigkeit und fördert die Eigenständigkeit von Kindern und Jugendlichen.“