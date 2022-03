Haidershofen: Kindergarten-Bauarbeiten voll im Zeitplan

Werbung

Rund 1,6 Millionen Euro netto investiert die Gemeinde in den dringend notwendig gewordenen Neubau eines dreigruppigen Kindergartens. Dafür wurden von der Pfarre Haidershofen rund 5.000 Quadratmeter Grund für 50 Jahre gepachtet. Der Kindergarten wird eine Nutzfläche von 713 Quadratmetern aufweisen, die Terrasse wird rund 200 Quadratmeter groß werden und der Garten etwas mehr als 2.900 Quadratmeter umfassen.

„Es ist alles auf Schiene. Die Arbeiten laufen planmäßig“, freut sich Bürgermeister Manfred Schimpl über den raschen Baufortschritt. Auch Vizebürgermeisterin Monika Fürst streut den am Bau beteiligten Unternehmen Rosen. „Die Firmen arbeiten auf Hochdruck. Das passt perfekt“, spart sie nicht mit Lob. Derzeit wird an der Außenfassade gearbeitet, mit den Außenanlagen wird demnächst begonnen.

Der neue Kindergarten kann daher wie geplant im September den Betrieb aufnehmen. Die beiden Gruppen der Provisorien am Gemeindeamt in Vestenthal und in der Mittelschule werden dann mit Beginn des neuen Kindergartenjahres in den Neubau übersiedeln. Das sorgt bei Monika Fürst, die an der Mittelschule unterrichtet, schon jetzt für Wehmut. „Der Kindergarten wird uns an der Schule abgehen. Das war eine absolute Bereicherung. Den Kontakt müssen wir unbedingt beibehalten“, erklärt sie. Überlegungen gibt es auch, eine der drei Gruppen eventuell als Tagesbetreuungseinrichtung zu führen, denn der Bedarf an Kleinkindbetreuung steige ständig.

Auch bei den Kosten gibt es keine unangenehmen Überraschungen. „Aufgrund der rechtzeitigen Vergabe ist alles im Kostenrahmen“, betont Manfred Schimpl. Große Ausgaben für die Einrichtung der Räumlichkeiten sind auch nicht mehr zu tätigen. „Die Einrichtung für die Gruppenräume ist im Wesentlichen vorhanden. Sie gibt es ja schon in den Provisorien. Wir müssen sie nur übersiedeln und etwas ergänzen“, informiert der Ortschef.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.