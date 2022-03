St. Valentin: Disput um Bushütten geht in die nächste Runde

Dass sich SPÖ und ÖVP beim Thema Bushütten nicht einig sind, ist nichts Neues. Bereits im Jahr 2017 hagelte es Kritik der ÖVP am damaligen Stadtrat Patrick Hagmüller und den von Studenten der Akademie der Bildenden Künste in Wien entworfenen Bushütten, die in der Folge nicht realisiert wurden. Kein gutes Haar lässt die ÖVP auch an der Bushütte am Franz-Forster-Platz, die noch unter Hagmüller in Auftrag gegeben wurde. „Die hat 35.500 Euro gekostet und es regnet von der Seite hinein“, kritisierte Kontrollausschuss-Vorsitzender Florian Schnetzinger bei einem Pressegespräch am vergangenen Freitag.

Dass eine Bushütte vor der Volksschule am Hauptplatz aus Gründen des Denkmalschutzes nicht so leicht umsetzbar sei, habe man mittlerweile eingesehen. „Es gibt aber nicht nur diese. Sechs bis sieben Hütten wären notwendig“, verweist er vor allem auf die Steyrer- und Porschestraße und Randgebiete wie Kötting. Geld dafür sei ja vorhanden, denn 100.000 Euro seien für Bushütten budgetiert. „Es schaut so aus, wie wenn sie nicht wollen“, ärgert sich Schnetzinger, dass seit Monaten nichts weitergehe.

Kritik, die SPÖ-Stadtrat Rafael Mugrauer nicht gelten lässt. So seien einige Hütten bereits vor einem halben Jahr bestellt worden, aber wie so vieles Corona-bedingt nicht lieferbar. Und auch für das heurige Jahr liege ein zeitlicher und inhaltlicher Fahrplan am Tisch, betont er. „Wir haben in der letzten Ausschusssitzung vor Weihnachten besprochen, dass wir in der ersten Sitzung im neuen Jahr Mitte März den Plan für 2022 beschließen. Ich möchte nicht jedes Monat über eine Haltestelle diskutieren“, stellt Mugrauer klar. Vorschläge oder Ideen der ÖVP-Mandatare habe er diesbezüglich noch keine erhalten. „Von ihnen kommt keinerlei Rückmeldung. Würde es ihnen um die Sache gehen, dann würde ein Anruf bei mir mehr bewirken als ein Pressetermin“, spart Mugrauer nicht mit Kritik an der Opposition.

