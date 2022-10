Gemeinderat St. Pantaleon-Erla: Beschluss für Praxis und Nahversorger

Einen wichtigen Beschluss fasste der Gemeinderat in Bezug auf die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung und der Errichtung eines Nahversorgers. Das Gebäude mit der Praxis von Allgemeinmedizinerin Edith Ahrer ist bereits in die Jahre gekommen und auch aufgrund der innerräumlichen Aufteilung inklusive Treppe in die Ordination nicht mehr zeitgemäß.

Schon vor längerer Zeit erfolgte ein Grundsatzbeschluss, dass sich die Gemeinde als Investor bei einem Bauprojekt von Baumeister Fröschl beteiligen wird. Der Unternehmer plant, an der Angerwiesenstraße ein Gebäude mit einer Praxis und im Obergeschoss mit Wohnungen zu errichten.

Ein zweiter Teil, neben dem Bauprojekt, ist der Nahversorger. Damit der Bau von der Niederösterreichischen Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren (NAFES) gefördert werden kann, muss dieses an drei Seiten von bewohnter Fläche umgeben sein. Sprich: Erst nach Fertigstellung der Praxis und der Wohnungen sowie eines weiter en bereits geplanten Bauprojektes mit 13 Wohnungen, das kurz vor der Einreichung steht, kann der Nahversorger gebaut werden.

„Die Arbeiten am Gebäude der Arztpraxis werden noch heuer starten. Wegen der zu erwarteten, erhöhten Kosten haben wir einen Grundsatzbeschluss neu gefasst. Die Ärztin erhält außerdem einen Mietzuschuss von 1.000 Euro im Monat und einen Zuschuss von 50 Prozent für die Einrichtung, limitiert auf 50.000 Euro“, erteilt St. Pantaleon-Erlas Bürgermeister Roman Kosta Auskunft. Der Beschluss erfolgte einstimmig. „Wir sichern damit die Nahversorgung und auch die ärztliche Versorgung ab“, unterstreicht der Ortschef.

