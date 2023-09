Günther Sidl zu Besuch in St. Valentin

Aufgrund seiner Tätigkeit im Ausschuss für Umwelt, Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hatte Günther Sidl ein besonderes Interesse daran, die Klimaoase am Valentiner Hauptplatz zu besichtigen. Dieser Platz lädt insbesondere an heißen Sommertagen zum Verweilen ein und wurde als KLAR-Projekt, sprich dem Klimawandel entsprechend mit Zugang zum Wasser und klimafitten Pflanzen, umgesetzt.

Darüber hinaus wurde der Betrieb „gold&melisse“ von Julia Kammerhuber, einer jungen Unternehmerin, besucht. Sie pflanzt Bio-Blumen sowie Kräuterbei und achtet besonders auf ökologische und nachhaltige Produktion. Biologische Landwirtschaft kann funktionieren, es zeigte sich aber im Gespräch, dass es hier ein Umdenken insbesondere bei den Fördergebern braucht.

Umweltschonung beim Valentinum

Dann gab es noch die Gelegenheit, das in diesem Jahr fertiggestellte Veranstaltungszentrum Valentinum bei einer Führung zu besichtigen. Auch hier wurde auf umweltschonende Umsetzung beim Projekt geachtet, so wurde keine neue Fläche versiegelt und unter anderem gibt es am Parkplatz wasserdurchlässige Rasengittersteine oder in der Musikschule einen 0-CO² zertifizierten Boden.

Sidl zeigte sich beeindruckt vom Besuch in St. Valentin und gratulierte Kerstin Suchan-Mayr und ihrem Team für die gute Arbeit in der Stadtgemeinde St.Valentin. "Ich freue mich über den ständigen Austausch mit Bürgermeisterin Suchan-Mayr. St. Valentin hat auch auf europäischer Ebene den Ruf als innovative Stadt mit vielen Vorzeigeprojekten", meint Sidl abschließend.