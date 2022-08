SPÖ-Sommertour machte Halt in St. Valentin

Werbung voestalpine Anzeige voestalpine sucht Produktionsmitarbeiter in Böhlerwerk und Kematen

Auf ihrer Tour durch den Bezirk haben SPÖ-Frauenvorsitzende Elvira Schmidt und Bezirksvorsitzende Ulrike Königsberger-Ludwig auch St. Valentin besucht. Dort wurden die Politikerinnen von engagierten Betreuerinnen und Gemeinderätinnen im Taka-Tuka-Land begrüßt und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr erklärte das Betreuungskonzept im „Kinderparadies“.

„Es ist genial, wie die VIF- Kriterien (Anm.: Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf), die für eine umfassende Kinderbetreuung und eine wirkliche Entlastung der Eltern sorgen, hier umgesetzt wurden“, zeigte sich Schmidt beeindruckt. „Wir versuchen hier, die besten Voraussetzungen für die Kinder und auch die Eltern zu schaffen, die eine moderne und sozial kompetente Kinderbetreuung erfordert“, erklärte Suchan-Mayr. „Aber wir müssen an guten Bedingungen in ganz Niederösterreich für die Vereinbarkeit von Familie und Job arbeiten. Es muss egal sein, wo man in Niederösterreich lebt, und es darf nicht vom jeweiligen Engagement vor Ort abhängen. Diese vorbildliche Umsetzung wie hier in St. Valentin muss landesweit möglich werden“, mahnte Königsberger-Ludwig.

Bei einem Zwischenstopp auf der Baustelle der Volks- und Brückenschule wurde den Gästen von der zuständigen Stadträtin Andrea Prohaska der Baufortschritt dieses zukunftsweisenden Bauprojekts gezeigt. Auch in der Nachbargemeinde Ennsdorf gab es einen umfassenden Einblick in das Ferienspiel der Gemeinde. Über 40 Angebote gibt es für die Kinder, wofür den Gemeinderätinnen Birgit Wallner und Sabine Auer und dem gesamten Ferienteam großer Respekt gezollt wurde.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.