Robert Binder ist neuer Postenkommandant in Haidershofen

Kontrollinspektor Robert Binder hat sich mittlerweile gut eingelebt. Mit seinem Team von insgesamt acht Planstellen sorgt er für die Sicherheit in den Gemeinden Behamberg und Haidershofen. Bürgermeister Michael Strasser und Vizebürgermeister Johann Reitbauer aus Behamberg hießen den neuen Postenkommandanten herzlich willkommen. „Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit und haben bereits in den letzten Wochen gemerkt, dass ein nahtloser Übergang vonstattengeht. Kontrollinspektor Robert Binder wird unser Team in Haidershofen verstärken und mit guter Hand leiten“, freut sich Bürgermeister Michael Strasser über den neuen Postenkommandanten. Mit Abteilungsinspektor Manuel Assmann geht eine langjährige treue Seele und ein stellvertretender Postenkommandant in seine Heimat nach Ulmerfeld-Hausmening zurück. „Es ist sehr schade, dass wir ihn an seine Heimat verlieren, aber natürlich ist es auch verständlich. Abteilungsinspektor Assmann hat viel für die beiden Gemeinden geleistet und wir haben stets sehr gut zusammengearbeitet“, bedankt sich Bürgermeister Michael Strasser im Namen der beiden Gemeinden.