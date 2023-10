Kranke Frau attackierte Unbekannte mit Messer am Bahnhof St. Valentin

Eine psychisch kranke Frau attackierte am Samstagnachmittag am Bahnhof St. Valentin eine ihr Unbekannte mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 23,5 Zentimetern. Sie näherte sich ihrem Opfer von hinten und versuchte, ihm das Messer in die Brust zu rammen. Wie die Polizei berichtet gab die Täterin an, dass ihr Stimmen in ihrem Kopf befohlen hätten, ihre verkleidete Mutter „abzustechen“.

Nur ein Reflex bewahrte die nichts ahnende Frau in letzter Sekunde vor einer schweren Verletzung. Es gelang ihr, den Arm der Täterin zur Seite abzuwehren, sodass der Stich ins Leere ging. Das Opfer war im Beisein seines dreijährigen Sohnes, den die Beschuldigte in ihrem verwirrten Zustand aber für den eigenen Sohn hielt.

Die Täterin wurde von der alarmierten Polizei noch im Bereich des Bahnhofes St. Valentin festgenommen.

Nach den Einvernahmen wurde der Sachverhalt der Staatsanwaltschaft St. Pölten mitgeteilt. Diese ordnete die Einlieferung der Beschuldigten in die Justizanstalt Krems an.