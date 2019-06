In seiner Schulzeit war er schon ein begnadeter Sänger. Von den Bühnen dieser Welt hätte der heutige Opernsänger aber damals sicher nicht zu träumen gewagt. Aber alles der Reihe nach: Constantin Doppler wurde 1991 in Bukarest geboren. 1999 kam er nach St. Valentin, ging hier in die Volksschule Langenhart und ein Jahr in die Hauptschule.

St. Valentin gefiel ihm schon damals. Er hatte hier viele Freunde in der Katholischen Jugend Langenhart und war beim damaligen Pfarrer Erich Dangl ein beliebter Ministrant. Der Priester erkannte auch viele Vorzüge des jungen Buben und förderte ihn in Bildungsfragen. Das führte letztlich auch dazu, dass er 2004 St. Valentin wieder verließ, um seinen Bildungsweg in Bukarest, wo seine Verwandten leben, fortzusetzen.

In der rumänischen Hauptstadt ging es dann Schlag auf Schlag. Nach der Hauptschule besuchte er das Gymnasium und schloss die Reifeprüfung mit Vorzug ab. Danach wollte er eigentlich Jura studieren. Beim Ausfüllen des Aufnahmebogens am Gymnasium unterlief ihm jedoch ein Fehler mit ungeahnten Konsequenzen. Er trug in die Liste des Fragebogens einen falschen Zahlencode ein, der für die Berufswahl ausschlaggebend war. Nicht das Jurastudium war die Folge, sondern das Gesangsstudium. Schließlich wurde die Sopranistin, Professorin Christina Magureanu am Gymnasium Bukarest die Entdeckerin des Sängers. Constantin Doppler verdankt der Pädagogin, die sein Talent erkannte und ihn förderte, sehr viel.

Master-Studium schloss er mit Auszeichnung ab

Sein Bachelor-Studium Gesang an der Universität für Musik und Kunst in Bukarest beendete er 2014 und das Masterstudium Gesang und Pädagogik schloss er 2016 mit Auszeichnung ab.

Als ausgebildeter Bassbariton Solosänger stürmte Constantin Doppler die europäischen Opernbühnen und avancierte parallel zu seinen Auftritten in seinem Geburtsland Rumänien zum Opernstar par exzellence. Die Liste seiner Siegerauftritte bei Gesangswettbewerben ist sehenswert. Er schaffte bereits weit über fünfzig Finalauftritte und Siegplatzierungen bei nationalen und internationalen Gesangswettbewerben. Der letzte Auftritt bei einem Gesangswettbewerb war der Grand Prix National „Dan Cumpata“ in Bukarest 2014.

Als „Straßensänger“ in Rom begeistert

Der Stimmumfang erstreckt sich bei Bassbariton Constantin Doppler von „e bis A1“, das ist eine sehr seltene und anspruchsvolle Stimmlage eines Sängers. Und damit sorgte er auch abseits der Bühnen schon für Aufsehen. Beispielsweise sang er einmal im Vatikan, als sei er ein Bettler, Luciano Pavarottis „O sole mio“. Er wusste offenbar, wie man die langen Schlangen vor dem vatikanischen Museum umgehen kann: Er durfte nach diesem stimmgewaltigen Auftritt an allen wartenden Besuchern vorbei.

Am Samstag, 8. Juni, um 19 Uhr lädt Doppler in die Pfarrkirche Langenhart zu seinem ersten Opernkonzert in St. Valentin. Er hat dafür ein Spitzenprogramm mit einem hohen Qualitätsanspruch zusammengestellt. „Oper, Lied und ein Cello“ betitelt sich der Abend mit Arien aus bekannten Opern und Liedern. Als Veranstalter tritt das Katholische Bildungswerk Langenhart auf. Doppler wird begleitet von Christof Rothaler am Cello und Kaori Fazeni am Klavier. Die Moderation übernimmt Peter Moser.

Das erlesene Programm beinhaltet Werke von Gioachino Rossini, Modest Petrowitsch Mussorgsky, Johann Sebastian Bach, Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet und viele anderen.

Seit einem Jahr wieder zurück in St. Valentin

Erwähnenswert bei der Liste an Komponisten ist Modest Petrowitsch Mussorgsky. Er ist in keine Gruppe von Musikern einzuordnen, sei es nach dem Charakter seiner Kompositionen oder nach seinen musikalischen Ansichten. Daher meiden offensichtlich die Profis die Werke dieses Komponisten zu interpretieren. Doppler meint dazu: „Beim Singen seiner Werke benötigt man außergewöhnlich viel Energie, die für den Sänger sehr kraftraubend ist!“

Constantin Doppler ist seit einem Jahr aus familiären Gründen wieder in St. Valentin gelandet und gibt sein erstes Opernkonzert in der Langenharter Pfarrkirche für einen karitativen Zweck.

Um sich selbst den Lebensunterhalt in seiner neuen und alten Heimatstadt St. Valentin finanzieren zu können, jobbt er zur Zeit täglich bei Bäckermeister Karl Kleestorfer in den frühen Morgenstunden als Brot- und Gebäcklieferant und nachmittags arbeitet der sympathische Sänger als Verkäufer in der BP Tankstelle Reithofer bei der Autobahnraststätte in Haag.