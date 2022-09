Ein Start wie im Bilderbuch für Gesundheitspraxis in St. Valentin

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Für gewöhnlich trainieren O.C. Ono und seine Freundin Sarah Daurer für große Auftritte im Ausland. Seit über einem Jahr investieren der Gründer und Trainer der Akrobatikgruppe „TheFreaks“ sowie das Freaks-Teammitglied ihre Zeit aber noch in ein weiteres Projekt. Das Duo ging nämlich unter die Unternehmer und gründete unter dem Titel „Gesundheitsfreaks OG“ seine eigene Gesundheitspraxis. Während Physiotherapeutin Daurer für den fachlichen Bereich zuständig ist, übernimmt Ono das Management. Am 1. September feiern sie nun das einjährige Jubiläum ihrer Praxis. Und die erste Bilanz fällt äußerst positiv aus.

„Wir hatten einen absoluten Bilderbuchstart. Nach einem Monat waren wir schon voll. Mittlerweile haben alle Therapeutinnen ihre Stunden erhöht und arbeiten doppelt so viel wie ursprünglich geplant“, freut sich das Unternehmer-Duo über den großen Erfolg. Fast tausend Patienten wurden im ersten Jahr behandelt. Sie stammen aus St. Valentin, aber auch aus Enns, Ennsdorf, Haag, Mauthausen, Asten oder Linz. „Viele kommen auch mit dem Zug angereist“, schildert Ono.

Neues Programm: In zwölf Wochen zur Traumfigur

Onos und Daurers Wunsch war es, in St. Valentin eine Praxis zu gründen, in der sie ein vielseitiges und vor allem ganzheitliches Angebot bieten. „Mit Physiotherapie, Massage, Ernährung und Fitness decken wir Bereiche ab, die nicht nur wichtig sind, sondern einen enormen Mehrwert für die Patienten haben. Sie sollen sich nicht nur Übungen, sondern auch Wissen mitnehmen, welches sie für ihr restliches Leben nutzen können“, betonen die beiden. Am Herzen liegt ihnen auch, den Kunden kurze Wartezeiten zu bieten. „Das ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal. Immerhin haben die meisten jetzt Schmerzen und nicht erst in vier Wochen“, erklärt Ono. Aber nicht nur die Patienten sind O.C. Ono und Sarah Daurer wichtig, sondern auch das eigene Team. „Wir wollten unbedingt einen Arbeitsplatz schaffen, an dem jeder selbstständig und flexibel arbeiten kann und dennoch in einem Team ist und sich regelmäßig fachlich austauschen kann.“

Seit Kurzem bieten die Gesundheitsfreaks nun ein ganz neues Premium-Programm an, das sich „Powerfreaks“ nennt. Dafür haben sie in den letzten Monaten in Zusammenarbeit mit anderen Coaches ein ganz spezielles Personal Training-Programm entwickelt, bei dem auf die Wünsche jedes Einzelnen genau eingegangen wird. „Über zwölf Wochen verhelfen wir Menschen mit Wissen und Training zur Traumfigur“, versprechen Daurer und Ono.

Anlass dafür war die Erkenntnis, dass es den Menschen vor allem an einer klaren Struktur fehlt. „Es wird eine Diät probiert, dann findet man im Internet wieder eine andere Methode, man kauft Fitness-Apps, dann hat man beruflich wieder viel zu tun und so weiter. Und genau da unterstützen wir unsere Kunden und helfen ihnen, mit einfachen aber höchst effektiven Tipps endlich an ihre Ziele zu gelangen.“ Hierzu bieten die Gesundheitsfreaks für jeden ein kostenloses Infogespräch an.

