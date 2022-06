Stromverbrauch in Haag sinkt seit 2017

Werbung

Die Erhebung des Energieverbrauchs bei sämtlichen gemeindeeigenen Gebäuden, deren Eintragung in das Online-Energiebuchhaltungssystem sowie die Erstellung eines Energieberichtes zeichnen Energiebuchhaltungs-Vorbildgemeinden aus. Eine davon ist Stadt Haag und ihre Entwicklung verläuft sehr positiv, wie der Energiebericht für 2020 erneut dokumentiert.

Seit dem Jahr 2017 sinkt der Stromverbrauch der öffentlichen Gebäude und Anlagen stetig. „2017 hatten wir den Höchststand von 3.050 Megawatt Jahresverbrauch. Im Jahr 2020 waren es nur noch 2.700 Megawatt“, erklärt Bürgermeister Lukas Michlmayr nicht ohne Stolz. Gründe für die positive Entwicklung gibt es gleich mehrere. Man setzt etwa vermehrt auf neue Technologien, die den Stromverbrauch reduzieren. So wurde etwa in der Volksschule die gesamte Beleuchtung auf LED umgestellt. Außerdem wurde auf der Kläranlage eine 80 kWp-Photovoltaikanlage errichtet, mit der man den gesamten Stromverbrauch der Kläranlage erzeugt und daher weniger Strom zukaufen muss.

„Wir machen 2021 einen gewaltigen Sprung“

Der verstärkte Einsatz von LED und Photovoltaik wird der Stadt beim nächsten Energiebericht ein noch viel besseres Zeugnis ausstellen. „Wir machen 2021 einen gewaltigen Sprung“, ist Michlmayr überzeugt. Mittlerweile ist nämlich die gesamte Straßenbeleuchtung in der Stadt auf LED umgestellt. „Da sollten wir beim Stromverbrauch um ein Drittel herunterkommen. Wir sparen 90.000 kW pro Jahr ein“, weiß Vizebürgermeister und Klimabündnis-Obmann Anton Pfaffeneder. Auch bei den Photovoltaikanlagen war man in den letzten Jahren nicht untätig. „Bei den PV-Anlagen kommen wir auf eine Verfünffachung der Kapazität“, verweist Pfaffeneder auf die Anlage auf der Mostviertelhalle, die seit einem Jahr in Betrieb ist. Jene am Tierpark-Wirtschaftshof geht heuer ans Netz und ist dabei noch gar nicht berücksichtigt.

Weitere PV-Anlagen sollen errichtet werden

Bezüglich Photovoltaik sehen Michlmayr und Pfaffeneder noch weiteres Potenzial, wenngleich manche Gebäude wie etwa das Bezirksgericht oder das Gemeindeamt nicht tauglich sind für eine Anlage. Auf dem Dach des neuen Sicherheitszentrums soll jedoch eine PV-Anlage entstehen und auch die FF Pinnersdorf würde sich eine Anlage auf dem Dach ihres FF-Hauses wünschen. Freiflächen möchte man für Photovoltaik-Anlagen jedoch keine opfern. „Die Felder sind da, um landwirtschaftlichen Ertrag zu erzielen. Wenn man fruchtbare Felder verbaut, wäre das ein falsches Signal“, betont Anton Pfaffeneder.

Handlungsbedarf hat die Gemeinde auch bei der Wärmeerzeugung. Mit 95,2 Prozent ist man in starkem Maße von Erdgas abhängig. „Deshalb haben wir ja schon vor ein paar Jahren gesagt, dass wir vom Gas weg wollen und hin zur Fernwärme“, erklärt Lukas Michlmayr. Ein fertig ausgearbeitetes Fernwärmeprojekt wurde aufgrund von Bürgerprotesten aber wieder ad acta gelegt. Es gab zwar später eine neue Ausschreibung, aber noch immer keine Sichtung der Angebote. „Es wäre wünschenswert, wenn wir hier weiterkommen“, erklärt Pfaffeneder. Laut einer Studie ist Biomasse im Innenstadtbereich nämlich die einzig realistische Alternative zum Gas.

