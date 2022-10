MS: Seitenstetten-Biberbach: Auszeichnung für nachhaltige Kleidung

„Ökolog“ ist Österreichs größtes Netzwerk für Schule und Umwelt. Auch die Mittelschule Seitenstetten-Biberbach bekennt sich seit März 2021 zu einer ökologisch, sozial und wirtschaftlich nachhaltigen Schulkultur, indem ein hohes Maß an Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sowie globaler Verantwortung und Grundsätze einer nachhaltigen Lebensweise vermittelt werden.

Gerade die Wahlpflichtfachgruppe „Gesundheit“ der vierten Klasse arbeitet an bewusstseinsbildenden Ergebnissen, auch im Zusammenhang mit den 17 globalen Zielen der UNO, die bis 2030 weltweit umgesetzt sein sollten. „Die Zukunft liegt in den Händen unserer Jugend und deswegen wollen wir unseren Schülern Achtsamkeit und Verantwortungsbewusstsein vermitteln. Umwelt und Gesundheit der Menschen dürfen nicht geschädigt werden“, stimmen die Päda gogen Birgit Haas und Gerold Stein überein.

Menschenwürdige Arbeit, weniger Ungleichheiten, nachhaltige Produktion und Maßnahmen zum Klimaschutz waren die vorrangigen Ziele, denen man im Projekt gerecht werden wollte. „Nachhaltige Kleidung“ lautete daher das Jahresthema 2021/22. Mit ökologisch einwandfreier, fairer Produktion der neuen Schul-T-Shirts wollte man dem voll und ganz entsprechen. In einem Vortrag wurde der Unterschied zwischen konventionell erzeugter Kleidung und fairer Mode herausgearbeitet, selbst die Arbeitsbedingungen der Baumwollfarmer oder Näherinnen waren Thema. Höhepunkt war neben einer informativen Ausstellung die Modenschau mit Präsentation der neuen Schulshirts.

All diese Ergebnisse wurden über das Schulnetzwerk „Nachhaltigkeit“ am vergangenen Dienstag an der Höheren Lehranstalt für Umwelt und Wirtschaft (HLUW) Yspertal mit dem dritten Preis in der Kategorie „Mittelschulen“ ausgezeichnet. Dieses Netzwerk dient dem Austausch von Projektideen zwischen allen Schultypen und der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsbetrieben. Im Rahmen der Preisübergabe, in Anwesenheit des Abteilungsleiters der Bildungsregion Mostviertel, Dietmar Nahringbauer, des Schulqualitätsmanagers Christoph Maurer und Direktors der HLUW, Gerhard Hackl, wurden in den Präsentationen konkrete Möglichkeiten zur Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung aufgezeigt.

