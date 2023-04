Ein Opernfest erleben

In der aktuellen Saison des Musiktheaters Linz war der gebürtige Wolfsbacher Michael Wagner, der in Kürnberg lebt, als Fürst Populescu in Kalmans „Gräfin Mariza“ zu erleben und in der Verdi-Oper „La forza del destino“ verkörperte er die Rolle des Vaters. Doch nun wartet eine große Herausforderung auf ihn. In der äußerst beliebten Oper „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner wird er sein Rollendebüt als Hans Sachs geben.

Das Hauptthema in den „Meistersingern“ ist die Kunst. Es wird die Frage beleuchtet, wo der Unterschied zwischen Kunst, Handwerk und Unterhaltung liegt. Um dieses Thema des Gegensatzes von Kunstanmaßung und echter Kunst bühnenwirksam spielbar zu machen, ist die Geschichte in eine klassische Komödiensituation eingebettet. Eva, die hübsche Tochter des Meistersingers Pogner, soll mit demjenigen verheiratet werden, der beim alljährlichen Singwettbewerb den Preis gewinnt. Sie liebt den jungen, talentierten Ritter Stolzing, der die Gesangsregeln nicht beherrscht, Ihr heimlicher Verehrer, der Meister Hans Sachs, steuert den Wettbewerb so, dass ihr verschmähter Brautwerber Beckmesser lächerlich gemacht wird.

Die Rolle des Hans Sachs gilt als eine der längsten und schwierigsten der Operngeschichte. „Für mich ist die Rolle des Sachs eine besondere Herausforderung, weil sie so facettenreich und spannend ist“, äußert sich Michael Wagner ein paar Tage vor der Premiere.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.