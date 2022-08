Theatergruppe Wolfsbach steht wieder auf der Bühne

Werbung

Zwei lange Jahre dauerte die Theaterpause an, nun aber wird für den Herbst wieder eifrig geprobt, wenn die Komödie „Meine Frau bin ich“ von Andrea Döring am Programm steht.

Bei den Bauersleuten gibt es dauernd Stress und Streitereien. Eines Nachts geschieht dann unter fürchterlichem Donnern Unerwartetes: Die Ehepartner sind ab sofort „vertauscht“, was eine „heilsame Kur“ für beide bedeutet, hatten sie doch stets so wenig Verständnis für das andere Geschlecht. In weiterer Folge wird so manche Alltagssituation zum Spießrutenlauf. „Wir können wieder einen überaus unterhaltsamen Theaterabend im Gasthaus Karan garantieren“, ist Regisseurin Christine Greimel überzeugt. Nach Lese- und Sprechproben im Juli wurde nun am vergangenen Donnerstag erstmals auf der soeben aufgebauten Bühne geprobt. „Die Vorlaufzeiten sind freilich immer lang. Vor mehr als zwei Jahren haben wir diesmal schon dieses Stück ausgewählt, nachdem feststand, wer wiederum mitspielen wird. Unter Berücksichtigung des feststehenden Personalstandes machen wir uns dann auf die Suche bei Theatervorlagen nach einem angemessenen Stück“, verrät Werner Greimel, der den Landwirt Georg Lämmerer an der Seite von Elisabeth Schäffer spielen wird. Weiters sind Bettina Rohrhofer, Manfred Wagner, Silvia Rohrhofer, Verena Haselmayr, Florian Kubicek, Johannes Wurstbauer, Bianca Großbichler, Franz Wagner und Sigrid Wieser in dieser Verwechslungskomödie zu erleben. „Wir sind eine coole Truppe, schon das Proben bereitet echt Spaß“, ist die Vorfreude bei Manfred Wagner groß. Mit einer Spende wird ein schwerst krankes Kind aus Kematen/Ybbs unterstützt werden.

Kartenreservierung unter 0680-402 68 62. Die Spieltermine sind: 16., 17., 22., 23. und 24. September jeweils um 19.30 Uhr, sowie 18. September um 18 Uhr.

