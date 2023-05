Ausstellung und Konzert in einem

Der Name ist Programm, wenn der Musikschulverband Behamberg-Ernsthofen-Haidershofen am Freitag, 5. Mai, unter dem Motto „Gemischter Satz“ zu einem neuen Veranstaltungsformat einlädt. Es führen nicht nur einige der besten jungen Nachwuchsmusikerinnen ihre Lieblingsstücke vor, auch die Schülerinnen und Schüler der Kunstfächer präsentieren ihre schönsten Werke.

Diese Kombination aus Ausstellung und Konzert findet erstmalig an der Musikschule in Haidershofen statt. Musikschuldirektor Dietmar Winkler freut sich daher besonders auf einen bunten Abend: „Wir haben so viele talentierte junge Menschen in unserem Musikschulverband, denen wir bei dieser außergewöhnlichen Veranstaltung vor heimischem Publikum eine Bühne bieten möchten.“

Auftreten werden an diesem Abend ab 19 Uhr in der Aula der Mittelschule in Haidershofen die Teilnehmenden am Landeswettbewerb „Prima la musica“, die allesamt einen Preis gewinnen konnten: Jonas Gaßner und Konstantin Schwödiauer an der Trompete, Emeli Stockinger an der Querflöte sowie ihre Schwester Diana an der Blockflöte. Jakob Schwödiauer, Joana Frischer und Michael Gruber sind als Akkordeon-Ensemble ebenso zu hören wie Raphael Steiner an der Klarinette und Henri Grillenberger an der Tuba. Auch die Jüngsten dürfen an diesem Abend nicht fehlen: Leonie Hundsberger, Lorenz Hochwallner und Anna Land werden mit ihren Blockflöten einige Stücke zum Besten geben.

Außerdem werden die Schülerinnen und Schüler der Kunstfächer Malen und Zeichnen sowie Designwerkstatt und Fotografie mit ihren Bildern und Werken die ganze Bandbreite ihrer Kreativität präsentieren.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.