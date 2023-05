Coronafonds und Mutterschutz für Bürgermeisterinnen

Mehrere Themen standen bei der gestrigen Landtagssitzung im Mittelpunkt. Dazu gehörten Wolfsrudel in Niederösterreich, Pendlerunterstützung, soziale Absicherung für Bürgermeisterinnen, Aus für den nicht amtlichen Stimmzettel bei Gemeinderatswahlen sowie nicht zuletzt der beschlossene Coronafonds.

Im Rahmen einer aktuellen Stunde behandelten die Mandatare die Wolfssichtungen in Niederösterreich. Insgesamt gebe es im Bundesland 30 Rudel, dazu kommen durchziehende Wölfe. Gerade in Siedlungsgebieten und für die Landwirtschaft führe das zu problematischen Situation. Im Bezirk kam es übrigens im Ybbstal zu Sichtungen. Die Möglichkeit, dass Problemwölfe geschossen werden können, sei daher sinnvoll, sagte Bernhard Ebner. Anton Kasser ergänzte, dass sich die Wolfspopulation jährlich um ein Drittel vermehre, daher eine Rekation notwendig sei.

Ebenfalls diskutierte der Landtag die Unterstützung für Pendler. Man sprach sich dafür aus, die Erhöhung der Pendlerpauschale um 50 Prozent und jene des Pendlereuros, der vervierfacht wurde, nicht auslaufen zu lassen. „Im Bezirk gibt es 36.000 Pendler, es ist notwendig, diesen unter die Armen zu greifen. Daher haben wir das Ansinnen an die Bundesregierung gerichtet, die Regelung weiterzuführen“, sagte Ebner. Ein Ende würde 7,5 Millionen Euro weniger an Pendlerunterstützung im Bezirk bedeuten.

Mutterschutz für Bürgermeisterinnen

Beschlossen wurde eine bessere soziale Absicherung für die 81 Bürgermeisterinnen des Landes. Sie haben nun die Möglichkeit, Mutterschutz und Karenzlösungen in Anspruch zu nehmen. Auch die Bezüge für Ortschefs und Ortschefinnen steigen, es wird künftig außerdem eine Entgeltfortzahlung für bis zu sechs Monate geben. „Die Bezüge werden erhöht, um etwas näher Richtung mittleres Drittel der Bürgermeistergehälter zu kommen. In Niederösterreich sind wir da eher im niedrigen Bereich, erklärte Ebner, der außerdem das Ziel formulierte, mehr Frauen in die Politik bringen zu wollen und die aktuelle Quote von 14 Prozent an Bürgermeisterinnen zu erhöhen.

Ein Ende gibt es für den nicht amtlichen Stimmzettel mit Namen des bevorzugten Kandidaten oder der bevorzugten Kandidatin bei Gemeinderatswahlen. Künftig wird der Zettel aussehen wie jener der Landtagswahl. Weiter gilt jedoch: Person schlägt Partei.

Großes Thema war der umstrittene Coronafonds. „Das ging intensiv durch die Medien. Klar ist, dass in der Pandemie vieles gut gemacht wurde, manches aber nicht. Es hat polarisiert, gerade im Bezirk Amstetten. Es gibt in Niederösterreich nur 700 Fälle, für die es aufgrund der Entscheidung durch den Verwaltungsgerichtshof zu einer Rückzahlung der Strafen kommt. Hier werden 200.000 Euro des 31,3 Millionen Euro-Topfes herangezogen. Vom Rest wird vieles an Kinder, Jugend und Vereine gehen. Auch von Long Covid Betroffene werden unterstützt. Im Juni sollen die Richtlinien präsentiert werden“, berichtete Anton Kasser.

