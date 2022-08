Fest für Abt und Prior in Seitenstetten

Werbung

Die Stiftskirche war zu Maria Himmelfahrt voll besetzt, galt es doch im Rahmen des Festgottesdienstes mit Kräuterweihe zwei bedeutsame Priesterjubiläen zu feiern. Der emeritierte Abt Berthold Heigl hatte vor 50 Jahren von Weihbischof Alois Stöger in Ybbsitz die Priesterweihe empfangen, der nunmehrige Prior Pater Laurentius Resch wurde vor 40 Jahren in der Stiftskirche von Bischof Franz Zak zum Priester geweiht.

Der feierliche Gottesdienst wurde vom Chor „Herz des Mostviertels“ unter Christa Brunmayr und von einem Ensemble des 1. Steyrer Zithervereins – geleitet von Josef Schoder – musikalisch mit der Alpenländischen Mess‘ umrahmt. Abt Berthold bezog sich in seinen Begrüßungsworten auf Maria, „an der wie an jedem von uns auf unserem Pilgerweg Großes getan wurde und wird!“ Die Kräutersegnung bezeichnete er als erstes Erntedankfest und Zeichen der heilenden Kraft Gottes. Auch Prior Laurentius Resch stellte Weggeschichten in den Fokus seiner Ansprache: „Wir sind eine Weggemeinschaft, zum Glauben brauchen wir Freunde und Freude, Freude ist das Gold auf der Wegstrecke unseres Lebens!“ Bürgermeister Johann Spreitzer überbrachte den Dank seitens der Gemeinde und hob das großartige Zusammenwirken von Stift, Pfarre und Gemeinde hervor. Lucia Deinhofer beschrieb die Gemeinsamkeiten der beiden Jubilare: „Sie waren äußerst aktiv in der Jugendarbeit, begleiten gerne Gruppen zu christlichen Stätten oder bei Wanderexerzitien, legen großen Wert auf die Feier der Sakramente, beteiligen und befähigen Menschen im Sinne des Zweiten Vaticanums, gelten als gefragte Priester über deren eigentlichen Aufgabenbereich hinaus und sind stets nahe am Menschen!“ Mit einer Agape im Stiftshof endete dieses Fest der Freuden.

