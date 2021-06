In Spanien ist Paddel-Tennis ein Trendsport. In Österreich ist das Spiel mit den kurzen Schlägern und dem Glaskäfig rund um das 10 mal 20 Meter große Spielfeld aber noch nicht sehr bekannt. Dass sich das künftig ändert, dafür wollen Lukas Scherzenlehner und Stefan Gassner sorgen. Deshalb errichten sie am Grundstück neben dem Funcourt und gegenüber dem Tennisplatz zwei Paddel-Tennis-Courts. „Das ist eine reine Privatinitiative und hat mit der Firma nichts zu tun“, betont Cleen Energy-CEO Scherzenlehner.

Bisher Paddel-Tennis nur in Biberbach möglich

Der bisher einzige Paddel-Court des Bezirks Amstetten steht in Biberbach. Dass sie dort oft keinen Platz bekamen, weil die Anlage gut frequentiert ist, veranlasste die beiden, selbst aktiv zu werden. Im Juli wird mit dem Bau begonnen, Ende August/Anfang September sollen die Courts, die auch mit Flutlicht ausgestattet sein werden, bereits in Betrieb gehen. WC, Duschen und Getränkeautomat können aufgrund einer Kooperation beim Tennisverein mitgenutzt werden. Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf rund 120.000 Euro. „Die ersten Courts werden in unserer Heimatgemeinde Haag entstehen. Nachdem es schon Anfragen von anderen Gemeinden gibt, können wir uns natürlich vorstellen, auch dort weitere Plätze zu errichten“ erklärt Lukas Scherzenlehner, der in Haag auch Turniere veranstalten möchte. Zudem wird ein Trainer auch Kurse für Kinder anbieten.

Verschiedene Möglichkeiten, um auf Court zu spielen

Um auf den Courts spielen zu können, wird es mehrere Möglichkeiten geben: Einerseits wird ein Platz pro Stunde um rund 25 Euro zu buchen sein. Andererseits wird es auch eine Mitgliederversion mit einer Jahresmitgliedschaft geben.

Die ersten 50 Personen, die sich jetzt schon auf www.paddel.at registrieren, erhalten diese zu einem reduzierten Preis. Eine eigene Paddel-Ausrüstung braucht man nicht. Bälle und Schläger kann man sich direkt beim Court ausborgen. „Man braucht also einfach nur kommen und spielen“, hoffen Gassner und Scherzenlehner auf viele Interessenten.