Theatersommer Haag: Die Proben haben begonnen

Der deutsche Comic-Autor Ralf König hat sich einst schon über die von Aristophanes geschriebene Komödie „Lysistrata“ lustig gemacht und seine eigene Version des Stücks gedichtet und gezeichnet. Das war im Jahr 1987 und das lesende Publikum bog sich damals vor Lachen über das grundsätzlich ernste Thema von Krieg und Frieden. Das Original-Stück mit dem Titel „Lysistrata“ wurde mit spitzer Zunge und knackigen Szenen bereits 400 Jahre vor Christus vom griechischen Komödiendichter Aristophanes verfasst.

Die Geschichte handelt davon, wie Frauen ihre Männer dazu bringen wollen, den sinnlosen Krieg zwischen Athen und Sparta, der seit mittlerweile über 30 Jahren tobt, zu beenden. Die weiblichen, sehr treffsicheren und gewagten Mittel dazu: Verweigerung im Haushalt, sexueller Entzug sowie Besetzung der Akropolis. Ob das aufgehen kann? Ob man so Frieden erzwingen kann?

Vorstadtweib Ines Honsel spielt die Aufwieglerin „Lysistrata“

Die Antwort darauf ist heuer beim Theatersommer in Haag zu sehen. In einer Inszenierung von Ruth Brauer-Kvam werden Intendant Christian Dolezal und seine männlichen Schauspielkollegen schwer darunter zu leiden haben, wenn sich ihre weiblichen Kolleginnen enthalten, verweigern und die Schatzkammer besetzen. Angeführt wird das Frauen-Volk von Vorstadtweib Ines Honsel, die die Rolle der aufständischen Rädelsführerin „Lysistrata“ am Haager Hauptplatz verkörpern wird.

Bei allem ernsten Hintergrund – gerade in der heutigen Zeit – bietet das Stück ausreichend Stoff für viele lustige und pointierte Szenen, bei denen kein Auge trocken bleiben wird. Eingeübt wird die Geschichte nun seit letztem Montag im Probenraum des Wiener Rabenhof-Theaters. Dolezal und seine Gefolgschaft üben Kampfszenen, studieren eine Choreografie ein, wie sie in Haag noch nie zu sehen war, und lernen fleißig den Text. „Mit ‚Ella, Ella!‘ werden wir das antike Griechenland nach Haag bringen. Diese Komödie frei nach Aristophanes‘ ‚Lysistrata‘ wird für Zauber und sehr beanspruchte Lachmuskeln sorgen“, verspricht Intendant Christian Dolezal.

Die ersten Probenfotos lassen trotz des ernsten Hintergrunds ein lustiges Stück erwarten. Foto: Ingo Pertramer

Aufbau der Tribüne am Haager Hauptplatz ist schon im Gange

Während das Ensemble in Wien fleißig probt, ist am Haager Hauptplatz der Aufbau der zweigeschoßigen Tribüne voll im Gange. In den nächsten Wochen entsteht hier mitten im Haager Zentrum erneut die vielfach preisgekrönte und weltweit einzigartige Tribünen-Konstruktion aus Holz, die nach all den Jahren noch immer ein Hingucker ist.

Bereits in einem Monat, am 12. Juni, werden die Schauspieler dann nach Haag übersiedeln, um die Proben vor Ort fortzusetzen. Am 28. Juni findet dann die Premiere statt. Gespielt werden bis Ende Juli mindestens 16 Vorstellungen. Zudem gibt es auch heuer wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm („Haager Perlenreihe“), bei dem viele lokale und nationale Künstler zu sehen sein werden.

Karten für „Ella, Ella!“ und die Veranstaltungen der Perlenreihe sind im Büro des Haager Theatersommers unter 07434/44600 oder per E-Mail (reservierung@theatersommer.at) erhältlich. Ebenso können Karten über die Homepage www.theatersommer.at bezogen werden.

