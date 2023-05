Parkmisere beim neuen Valentinum

St. Valentin In der Vorwoche fand im Valentinum die Präsentation der ORF III-Dokumentation über das ehemalige Panzerwerk in St. Valentin statt. 700 Interessierte strömten dafür ins neue Veranstaltungszentrum. Darunter auch zahlreiche Ortsunkundige, die mit der Parksituation rund um die Halle ihre liebe Not hatten.

So auch ein Behamberger, der sein Fahrzeug im angrenzenden Wirtschaftspark abstellte. „Da sind viele hineingefahren. Wenn das Tor offen ist, dann fährt man rein. Ich habe mir eigentlich nichts dabei gedacht“, schildert der Mostviertler. Als die Veranstaltung zu Ende war, erlebte er dann aber eine böse Überraschung. Das Tor war zu. Die betroffenen Fahrzeuglenker hatten aber Glück im Unglück. Nachdem ein Zaun noch nicht fertiggestellt ist, konnten sie einen provisorischen Bauzaun in Form eines Scherengitters auf die Seite schieben und so das Gelände verlassen.

„Gewisse Grundregeln muss man schon einhalten.“

„St. Valentin hat jetzt eine super Halle und auch die Veranstaltung war super, aber die Parkerei ist ein Problem. Da ist die Gemeinde gefordert, was zu tun“, kritisiert der Besucher aus Behamberg. „Andere Gemeinden stellen Schilder mit Hinweisen auf, wo man parken kann, oder man legalisiert einfach, was ohnehin gelebt wird und macht einen Deal mit dem Gewerbepark“, schlägt er vor.

Kulturstadtrat Leopold Feilecker, der die Befreiungsaktion der eingeschlossenen Lenker zufällig beobachtet hatte, sieht nicht wirklich Handlungsbedarf für die Stadt. „Gewisse Grundregeln muss man schon einhalten. Man kann nicht einfach überall parken“, verweist er auf die am Tor angebrachte Tafel, die deutlich macht, dass es sich um ein Privatgrundstück handelt und der Schranken automatisch nach 19 Uhr schließt. Großteil der Hinweistafeln wurde entwendet96 Parkplätze gibt es direkt beim Valentinum. Noch einmal so viele gibt es in unmittelbarer Nähe beim Fußballplatz des SC St. Valentin. „Rund 60 Parkplätze gibt es noch beim Kutsam und auch in der Umgebung sind etwa in der Langenharterstraße genug Parkmöglichkeiten vorhanden“, sieht Feilecker kein Parkplatzproblem.

Dieses Schild weist darauf hin, dass Parken im Wirtschaftspark nicht erlaubt ist und der Schranken ab 19 Uhr geschlossen ist. Foto: Vogl

Er betont aber auch, dass man für die Eröffnung der Halle schon ein Parkleitsystem vorbereitet hatte. „Rund zwei Drittel der Tafeln wurden aber seither entwendet. Sogar das Schild mit der Platzbezeichnung Valentinumplatz 1 ist gestohlen worden. Die Tafeln sind scheinbar bei Sammlern sehr begehrt“, erklärt Feilecker.

Die Hinweisschilder werden jedenfalls neu gemacht und dann natürlich wieder montiert, stellt der Stadtrat klar. Auch auf der Homepage des Valentinums soll künftig genau ausgewiesen werden, wo in der Nähe der Halle geparkt werden darf.

Keine Nachrichten aus Haag mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.