Haltestelle in Wolfsbach ist zu unsicher

Der Verkehrsverbund Ostregion (VOR) hat kürzlich in Gemeinden des Bezirks Amstetten von unabhängigen Gutachtern eine Überprüfung der Bushaltestellen vornehmen lassen.

In Wolfsbach hat er die Gemeinde nun vor die Wahl gestellt, die Haltestelle in Bierbaumdorf entweder aufzulassen oder sicherer zu machen. „Die Auflage ist, dass wir einen befestigten Auftritt herstellen, also ein Hochbord mit 12 Metern Länge und eineinhalb Metern Breite“, berichtet Bürgermeister Josef Unterberger. Die Haltestelle ist zwar nicht sehr stark frequentiert, da die Rotte nur aus einigen Häusern besteht, zur Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner und aus Gründen der Mobilität hat der Gemeinderat aber beschlossen, die Forderung des Verkehrsverbundes zu erfüllen. „Wir brauchen dafür auch Grund von zwei Anrainern, die jedoch schon signalisiert haben, dass sie bereit wären, ihn an uns abzutreten. Beim Land werden wir anfragen, ob die Straßenmeisterei die Herstellungsarbeiten übernehmen kann. Die Materialkosten in Höhe von etwa 3.000 Euro wird natürlich die Gemeinde bezahlen“, sagt der Bürgermeister. Bis November hat die Kommune Zeit für die Fertigstellung des Hochbords.

Beschlossen hat der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung auch den Ankauf eines Notstromaggregates für die Gemeinde. Damit soll bei einem möglichen Blackout der Betrieb der Wasserpumpen und der UV-Anlage bei den Brunnen in Hinterberg sichergestellt werden. Das Gerät kostet 6.500 Euro und wird am Bauhof gelagert.

