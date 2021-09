An zehn Standorten in ganz NÖ wurden insgesamt 23 Kurse für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Projekts „Nachzipf? Ich schaff das!“ angeboten. In Kleingruppen wird dabei der fehlende Stoff des vergangenen Schuljahres nachgeholt. Auch in St. Valentin wird diese Gratis-Nachhilfe seit einigen Jahren erfolgreich angeboten.

Heuer fanden vier Gruppen für Englisch statt. Über 25 Schüler nahmen das kostenlose Angebot wahr und bereiteten sich in den Ferien auf das neue Schuljahr vor. „Wir wollen Familien entlasten und den Schülern einen guten Start ins neue Schuljahr ermöglichen“, sind sich Bildungsstadträtin Andrea Prohaska und Bürgermeisterin Kerstin Suchan-Mayr einig. Als Dank für ihr Engagement und weil sie sich zwischen der Lernzeit auch eine Pause verdient haben, wurden die Lehrer und Schüler mit einem Eis überrascht.