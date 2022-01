Weistrach: Abbiegespur auf der L85 ist in Arbeit

Bereits in Bau ist die Linksabbiegespur auf der L85 hin zum neuen Spar-Markt. „Uns ist es wichtig, dass wir eine sichere und vernünftige Verkehrsanbindung schaffen – für die künftigen Kunden des Nahversorgers, aber genauso für die Bewohner der Häuser, die wir dort schon haben und die künftig von der WET noch errichtet werden“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger.

Im Bereich der Linksabbiegespur wird auch eine Querungshilfe für die Bewohner der Haas- und der Gierersiedlung errichtet. Damit diese auch barrierefrei ist, wird der Niveauunterschied zur Fahrbahn hin mit einer Rampe ausgeglichen.

Die für die Abbiegespur notwendige Verbreiterung der L 85 erfolgt hauptsächlich auf öffentlichem Gut. „Wir danken aber auch der Familie Stöckler, die uns bei diesem Projekt großzügig unterstützt hat“, betont der Ortschef. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren und Pittersberger geht davon aus, dass bereits in zwei Wochen der Asphalt aufgetragen werden kann. Die Kosten für die Abbiegespur, die sich auf rund 150.000 Euro belaufen, trägt die Gemeinde. Auf einer etwa 4.000 Quadratmeter großen Fläche auf den Carbonari-Gründen wird derzeit ja der neue Spar-Markt errichtet. Norbert Pürmayr wird mit seinem Geschäft vom Orts zentrum hinaus an die L 85 übersiedeln. Die Eröffnung ist für April geplant. Die Genossenschaft WET errichtet in diesem Bereich auf rund 8.000 Quadratmetern sieben neue Wohnblöcke. Schon im Jahr 2023 könnten die ersten Wohnungen bezugsfertig sein.

