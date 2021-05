Im Sonnenfeld wird ein Teilstück der Siedlungsstraße mit einer Länge von 150 Metern staubfrei gemacht. Die Bauarbeiten beginnen Ende Mai. Der Großteil der Häuser in der neu entstandenen Siedlung sind schon fertig. Die Kosten für die Straßenasphaltierung werden sich auf rund 85.000 Euro belaufen.

„Es ist uns ein wichtiges Anliegen bei den Arbeiten auch gleich verkehrsberuhigende Maßnahmen zu treffen. Auf einer Straßenseite wird es daher große Rabatte geben, die mit Sträuchern und Bäumen bepflanzt werden und die Autofahrer dazu bringen sollen, ihre Geschwindigkeit zu reduzieren“, sagt Bürgermeister Erwin Pittersberger. Auf der anderen Straßenseite ist ein Gehweg mit einer Breite von 1,60 Metern geplant, der zur Fahrbahn hin mit Pflöcken abgegrenzt sein wird.

Der Bürgermeister ist froh, dass die Bauarbeiten an den Häusern weitgehende abgeschlossen sind und daher die Fertigstellung der Straße in Angriff genommen werden kann. „Denn die Staubbelastung für die Anrainer war in den letzten Monaten bei trockenem Wetter oft enorm.“ Pittersberger ruft alle Straßennutzer auf, trotz Asphaltfahrbahn auch weiterhin auf ihre Geschwindigkeit zu achten. „Denn die Erfahrung in verschiedenen Bereichen zeigt, dass es oft die Anrainer selbst sind, die sich nicht an Tempolimits halten.“

Die Gemeinde Weistrach ist in den letzten Jahren stark gewachsen und auch jetzt ist die Siedlungstätigkeit noch immer rege. Im Sonnenfeld gibt es ja weitere 35 Bauparzellen, 23 davon sind schon verfügbar, die übrigen 12 wird der Gemeinderat voraussichtlich im Dezember freigeben. Im Bereich Holzschachen stehen 17 Bauparzellen zur Verfügung.